Ukendt nordjysk millionær skyder 10 mio. kr. i firma fra Løvens Hule

AALBORG:Smykkefirmaet IX Studios blev kendt, da det i 2021 deltog i Løvens Hule på DR1 - under navnet Frederik IX - og løven Christian Arnsted tog en luns på 10 procent af ejerskabet for 400.000 kroner.

Grundlægger af firmaet er 30-årige Louise Mygind Andersen fra Aalborg, og nu har smykkeiværksætteren fået endnu en medejer og frisk kapital i form af 10 millioner kroner fra sin hjemegn.

Det er nemlig hendes far - Tom Andersen - der har skudt 10 millioner kroner ind i firmaet, der skal bruges til at finansiere en forventet kommende vækst - primært udenfor Danmark.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Både Tom Andersen og datteren forklarer til Finans, at det primært er kapital, som faderen skyder ind i smykkefirmaet. Men hvis det bliver nødvendigt, er han ikke afvisende overfor, at han kan deltage mere aktivt i virksomheden. For eksempel til bestyrelsesmøder eller lignende.

Der var flere af investorerne i Løvens Hule, der var interesseret i Louise Mygind Andersens smykkevirksomhed, men det endte med at være Christian Arnsted, der løb med 10 procent af virksomheden. Arkivfoto

Overskud 34 år i træk

Navnet Tom Andersen vækker måske ikke genklang i ret mange ører, men sammen med sin bror - Bo Andersen - ejer han fødevarevirksomheden Tomex.

I det seneste regnskabsår - 2021/2022 - havde selskabet et overskud på 54,8 millioner kroner før skat. Det var samtidig 34. år i træk med sorte tal på bundlinjen.

Tomex handler med kød, mælkeprodukter og grøntsager på det globale marked, og omsætningen var det i det seneste regnskabsår på 2,3 milliarder kroner.

Koncernen har kontorer ti steder rundt om i verden. I alt er der cirka 100 ansatte, hvoraf halvdelen sidder i Aalborg.

Brødrene Tom Andersen (t.h) og hans bror - Bo Andersen, har sammen grundlagt fødevarevirksomheden Tomex. Det er dog kun Tom Andersen, der nu har skudt 10 millioner kroner i datterens virksomhed. Arkivfoto: Martél Andersen

Vil ikke markedsføre relation

Overfor Finans oplyser Tom Andersen, at han ikke ønsker "at markedsføre" familierelationen, da det er Louise Mygind Andersen, som er den drivende kraft og idéskaber bag IX Studios.

- Jeg har skudt penge i brandet, og det gør jeg i mange virksomheder. Det er selvfølgelig med håbet om, at det bliver en god forretning, men også fordi matchet er godt. Selvom jeg bruger al min tid på fødevarer og ikke kender meget til smykker og fashion, så investerer jeg i mange forskellige selskaber, siger han.

Ifølge cvr-registret ejer Tom Andersen nu 50 procent af IX Studios. Datteren Louise Mygind Andersen ejer 45 procent, mens Christian Arnsted nu ejer fem procent af smykkefirmaet.

Forventet millionoverskud endte med underskud

IX Studios er grundlagt i København og hed oprindeligt Frederik IX, men efter at firmaet blev kendt via tv, blev Kongehuset opmærksom på smykkefirmaet, der var opkaldt efter dronning Margrethes far.

Firmaet ændrede derfor navn til IX Studios.

Firmaet er ved at etablere sig i England, og har - samtidig med yderligere vækst i Danmark - også planer at indtage Norge, Sverige og Tyskland.

IX Studios havde forventet sit første millionoverskud i 2021/2022, men i stedet endte det med de første underskud nogensinde. Bundlinjen endte nemlig med 640.000 kroner efter skat - i røde tal.

I indeværende regnskab forventer brandet at omsætte for 16 mio. kr. Det er næsten en fordobling i forhold til seneste resultat.