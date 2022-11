Ukrainske Diana imponerede i praktik: Nu vil virksomheden gerne beholde hende

THISTED:Da Jan Høilund Christensen for fire uger siden fik mulighed for at få ukrainske Diana Luppu i fire ugers virksomhedspraktik, var han ikke sen til at sige ja.

Han er direktør for virksomheden Iospect, der holder til i et kontorfællesskab på Leopardvej. Virksomheden har seks medarbejdere fordelt på kontorer i Thisted og Aarhus, og Jan Høilund Christensen får af og til henvendelser fra jobcentret, når der er ledig arbejdskraft med relevant faglig baggrund.

Eller, i hvert fald næsten:

- Jeg tror, der var en lille miskommunikation, for Diana er UX/UI-grafiker, men vi arbejder egentlig mest med kodning. Til gengæld har vi hidtil købt mange grafiske opgaver ude i byen, og her så vi en mulighed for, at Diana kunne løse nogle af de opgaver inhouse, forklarer han og tilføjer, at sprogbarrieren ikke var et problem, eftersom virksomheden har mange internationale kunder og meget af kommunikationen i forvejen foregår på engelsk.

Diana Luppu, der har en kandidatgrad i UX/UI-design, er flygtet fra krigen i Ukraine med sin seksårige søn.

- Det var en svær beslutning at forlade Ukraine, men jeg var nødt til at tage hensyn til min søn. Jeg har nogle danske venner i Thisted, og derfor er vi endt her, siger hun.

Diana Luppu var frem til krigens udbrud bosat i Kyiv og har været vant til at spadsere eller bruge offentlig transport. Men i Thy er der lidt længere mellem busserne, og derfor har Iospect doneret to cykler, én til Diana Luppu og én til hendes søn, så de bliver i stand til på en mere fleksibel måde at passe skole, arbejde og fritidsaktiviteter i lokalområdet.

I Ukraine er der ingen fremherskende cykelkultur, som vi kender det i Danmark. Derfor skal både Diana Luppu og sønnen først til at lære at cykle, inden de kan begynde at fragte sig selv rundt. Men det er ikke noget, der skræmmer - og det gør det danske sprog heller ikke:

- Det kan være, vi skal blive i Danmark i lang tid, og derfor er jeg begyndt på sprogskole to dage i ugen, så jeg kan lære dansk. Min søn går i en international klasse på Tilsted Skole, men når han har lært mere dansk, kan han komme i en almindelig klasse, fortæller Diana Luppu.

Det er vigtigt for hende at finde et arbejde i den tid, hun befinder sig i Danmark. Hos Iospect tager hun del i arbejdet med at designe apps, der digitaliserer formularer, som tidligere har været fysiske - for eksempel har hun arbejdet med Solarspect, en app til brug for solcellerådgivere, som kan bruges i forbindelse med for eksempel serviceeftersyn på solcelleanlæg.

- Jobbet hos Iospect giver mig mulighed for at udvikle nye færdigheder og udvide mine kompetencer. Efter at have færdiggjort min kandidat i grafisk design i Ukraine har jeg taget mange kurser, blandt andet i UX og UI-design, og jeg har været interesseret i at arbejde mere med it, hvilket jeg får mulighed for her, fortæller hun.

Teamet hos Iospect er glade for at få Diana Luppu med ombord, og indehaver Jan Høilund Christensen vil i den forbindelse gerne give en opfordring videre til andre virksomheder i området:

- Diana er en punktlig og pligtopfyldende medarbejder, der gennem sin uddannelse er fuldt ud kvalificeret. Vi vil gerne slå et slag for, at man giver flygtninge, eller bare udenlandsk arbejdskraft generelt, en chance, for de har mange gode kvaliteter, man som virksomhed kan få glæde af, også kulturelt. Især i Thy, hvor vi ikke så ofte får ansøgere med international erfaring og høj uddannelse ind ad døren, siger Jan Høilund Christensen og tilføjer:

- Vi er ved at undersøge mulighederne for, at Diana også kan være tilknyttet Iospect i fremtiden.