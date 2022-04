Ukrainske mænd hentet til Vendsyssel med særlig tilladelse

TORNBY:Som følge af krigen i Ukraine har virksomheden Scanvogn hentet sine ukrainske medarbejdere til Tornby for at fortsætte oplæringen i at bygge skurvogne. Medarbejderne ankom 20. april og skal være her i fire uger med en særlig tilladelse fra de ukrainske myndigheder.

- De vil jo gerne have, at vi er med til at holde virksomhederne i Ukraine i gang, siger marketingkonsulent Kim Sanderhoff.

Scanvogn er Nordens største producent af skurvogne og toiletvogne til bygge- og eventbranchen. I 2019 begyndte Scanvogn at planlægge en produktion i Ukraine for bedre at kunne servicere de udenlandske markeder, specielt Tyskland.

Produktionen blev forsinket på grund af corona, men blev taget i brug 1. november 2021. Den ligger tæt på Lviv i den vestlige del af Ukraine, og har et produktionsareal på 3.600 m2. Scanvogn begyndte at ansætte lokale medarbejdere samt en dansk fabrikschef.

Efter krigens udbrud torsdag 24. februar kaldte Scanvogn sine danske medarbejdere hjem. I de efterfølgende fire uger var det umuligt at få varer ind og ud af Ukraine. Dermed har de ukrainske medarbejdere manglet noget oplæring, og derfor har de nu fået lov til at komme til Tornby i fire uger. Det forventes herefter, at Scanvogn kan genstarte produktionen i Ukraine mandag 23. maj 2022.

De syv ukrainske medarbejdere er indkvarteret i sommerhuse i Tornby. Scanvogn har i alt cirka 180 ansatte.