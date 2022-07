Ung iværksætter fra Thy: 20-årige Benjamin driver eget firma

THISTED:De fleste 20-årige er enten under uddannelse eller i gang med rejse Asien tyndt. For den unge thybo, Benjamin Falgreen Andersen, ser hverdagen dog lidt anderledes ud. Han driver nemlig sit eget firma, der sælger online markedsføring til virksomheder.

Siden han for halvandet år siden startede sit firma, BENFA, op, har den unge iværksætter haft nok at se til. Og dedikationen til sit erhverv er ikke til at tage fejl af.

- Jeg arbejder seks dage i ugen og knokler virkeligt igennem for det, siger Benjamin Falgreen Andersen, der siden han sendte sin første faktura ud, har satset alt på at kunne leve af at drive sit enmandsfirma. En drøm, der i dag er realiseret.

Drevet af friheden

Selvom livet som ung erhvervsdrivende byder på markant flere arbejdstimer, end de fleste af de jævnaldrende har, så indebærer den livsstil også en masse frihed for Benjamin.

- Jeg kan selv få lov til at tilrettelægge min hverdag, så vil jeg en tur i motionscentret midt på dagen, så kan jeg gøre det, og så bare lave noget arbejde om aftenen i stedet. Det er en frihed, der giver mig magten over min hverdag, men samtidig kræver den, at jeg er organiseret og arbejder på andre tidspunkter, siger Benjamin Falgreen Andersen, der er styrkeløfter i sin fritid.

Benjamins firma, BENFA, er skabt ud fra en drøm om at være selvstændig. Foto: Bo Lehm

Udover den frihed, der er forbundet med et liv som iværksætter, så er mange unge iværksættere også drevet af den økonomi, der kan være i det. For Benjamin har det dog ikke været hurtige penge, der har drevet værket. Meget af det han har fået ind, er blevet geninvesteret i mere viden på området i form af kurser og uddannelse.

Ikke for de fleste

Igennem halvandet år med eget firma har den unge thybo lært en helt masse om både regnskaber, fakturaer og moms, men endnu vigtigere for ham, så har han lært en helt masse om mennesker og om, hvad der skal til for at kunne drive sit eget firma succesfuldt. En læring, der ikke er kommet uden omkostninger.

- Det har været helt vildt hårdt, og jeg tror heller ikke livet som iværksætter er for de fleste, for man skal virkeligt også kunne håndtere en nedtur. Der vil altid komme problemer, men formår man at løse de problemer, så er gevinsten på den anden side vildt givende, siger han.

I dagligdagen sidder Benjamin enten i et kontorfællesskab eller derhjemme, når der skal arbejdes. - Jeg kunne godt sidde et eller andet sted i udlandet på en rejse, men det tager jo ret meget tid, det her arbejde, så jeg ville nok ikke få set så meget, siger han. Foto: Bo Lehm

Online markedsføring fylder mere og mere, og særligt på sociale medier skyder det frem med unge mennesker, der gennem et coachingforløb kan hjælpe dig til at tjene en masse penge. Det er da også forløb som disse, Benjamin har taget, men det er langt fra så let, som det til tider kan lyde at få succes med online markedsføring.

- Det lyder altid supernemt i de der videoer, men hvis ikke du er villig til at ligge en masse tid, penge og arbejde i det, så får du aldrig succes med det, siger Benjamin, der lige siden folkeskolen har drømt om at være selvstændig.

Lokalt forankret med store ambitioner

Når man kigger på de mange virksomheder BENFA har samarbejdet med, er det tydeligt, at de fleste af dem er firmaer fra lokalområdet. Det er der dog en meget naturlig forklaring på.

- Jeg har primært samarbejdet med lokale firmaer, fordi jeg har mødt dem gennem diverse erhvervsfora, og så kan jeg bare godt lidt at være "hands-on" og tæt på de firmaer, jeg laver markedsføring for, siger Benjamin Falgreen Andersen, der har givet flere lokale virksomheder markante boosts på deres hjemmesider og andre platforme.

Iværksætterdrømmen er for de fleste tillokkende, men ifølge Benjamin er det nok ikke alle, der bør gå den vej.

- Der skal jo også være nogen at ansætte en dag, siger Benjamin grinende, men tilføjer dog, at han ikke for nuværende har planer om at ansætte andre i firmaet.