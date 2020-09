Ung iværksætter har tjent millioner – nu er hans firma politianmeldt

Nu er hans virksomhed, Noodle Firm ApS, blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden for vildledende markedsføring. Kunderne på to af Benjamin Philips netbutikker fik nemlig ikke tydelig information om, at de automatisk blev tilmeldt et abonnement, når de handlede på hjemmesiderne.

Herefter blev deres kortoplysninger brugt til at trække månedlige betalinger på hhv. 69 kr. og 89 kr.

Det skriver RetailNews.

- Desværre får vi fortsat mange klager over netbutikker, der tilsyneladende ikke ønsker at oplyse forbrugerne tydeligt om, at det kræver et abonnement for at kunne handle i netbutikkerne, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Afviser fup

Noodle Firm ApS har solgt produkter fra siderne tojfabrikken.dk og efterfølgende clothesfamily.dk. Begge hjemmesider er nu lukket ned.

Benjamin Philip siger, at han aldrig har haft til hensigt at snyde kunderne.

- Vi har prøvet at lave så gennemsigtig en hjemmeside som muligt. Det var åbenbart ikke godt nok. Nogle få kunder har henvendt sig og bedt om at få deres penge retur. Det har de fået, siger Benjamin Philip til RetailNews.

Den nordjyske iværksætter er bedst kendt som manden bag Teeshoppen.dk. Her sælger han basic modetøj på både det danske, tyske, franske og svenske marked.

Teeshoppen.dk er en del af Noodle Firm ApS, som altså nu er politianmeldt. Selskabet havde i seneste regnskabsår et overskud efter skat på 3,3 mio. kr. Benjamin Philip er eneejer af virksomheden.

- Idéen med tojfabrikken.dk var at lave en fordelsklub for vores kunder. Og vi ændrede senere navnet til clothesfamily.dk, fordi vi ville i gang i flere lande. Men der kom aldrig rigtig gang i forretningen. Omsætningen var minimal. Så derfor har vi valgt at lukke ned, siger Benjamin Philip.

Kunder skal have penge retur

Den nordjyske iværksætter understreger, at det sidste, han vil, er at blive sat i bås med fupmagere.

- Jeg prøver ikke at stikke halen mellem benene. Når man flopper, må man også lægge sig fladt ned, siger Benjamin Philip.

Ifølge Forbrugerombudsmanden har kunder hos de nu to lukkede netbutikker krav på at få tilbagebetalt de penge, som de har betalt i abonnement.

- Hvis forbrugerne ikke mener at have tilmeldt sig et abonnement, bør de kontakte virksomheden for at få pengene retur. Man skal naturligvis ikke betale for et abonnement, man ikke er klar over, at man har købt, siger Christina Toftegaard Nielsen.

Benjamin Philip lancerede Teeshoppen.dk i 2015 og har siden udvidet forretningen.

Du kan læse herunder, hvordan han er gået fra at sælge roulader til nu at have skabt en millionforretning.