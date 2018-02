USA og Kina trækker fremgang i salg hos Danfoss

NORDBORG: Både omsætning og bundlinje steg med tocifrede rater hos den danske industrigigant Danfoss i 2017.

Topchef Kim Fausing er tilfreds med "ekstraordinær høj vækst", som især er trukket af USA og Kina.

Omsætningen hos Danfoss steg med 10 procent til 43,3 milliarder kroner, mens resultatet efter skat steg 13 procent til 3,3 milliarder kroner.

Det er den højeste vækst i seks år, som blandt andet er hjulpet på vej af opkøb. Det oplyser Danfoss.

- Vi er meget tilfredse med vores resultater i 2017. Vi har gennem året haft ekstraordinær høj vækst, og vi leverer en stærk bundlinje, siger Kim Fausing i en pressemeddelelse.

- Samtidig har vi investeret massivt i vækstinitiativer og digitalisering og gennemført flere vigtige teknologiopkøb, der er med til at fastholde vores position som teknologiførende og dermed at skabe størst mulig værdi for vores kunder, lyder det.

Danfoss er måske mest kendt for sine termostater. Men virksomheden er specialiseret i en lang række andre produkter, der for eksempel hjælper med at holde på varme eller kulde i byggeri eller sparer på energien, når der skal produceres i industrien.

I USA, som er Danfoss’ største marked, er det især investeringer i infrastruktur, som driver den stigende omsætning.

Ifølge Danfoss er væksten i Kina drevet af investeringer i energieffektivitet, der skal løse udfordringer med klimaforandringer og landets massive luftforurening.

I Indien, som også er et voksende marked for Danfoss, er det især behovet for at kunne sikre friske fødevarer til den voksende befolkning, der driver salgsfremgangen for Danfoss.

- Vores produkter og løsninger er et perfekt match til de globale udviklingstendenser som elektrificering, urbanisering og øget fokus på energieffektivitet i bekæmpelsen af klimaforandringer, siger Kim Fausing i meddelelsen.

/ritzau/