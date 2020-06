Værft i Aalborg får ny ejer

AALBORG:Efter 40 år ejerskab- og længere tids overvejelser - har Kristian og Niels Mathiesen valgt at sælge Mathis Værft A/S på Bådebyggervej 7 i Aalborg.

Ny ejer pr. 1.juni er Stensminde Holding ApS, som administrerende direktør i DESMI A/S, Henrik Sørensen, står bag.

Han ønsker at videreføre værftet med de samme værdier, som værftet allerede er kendt for. Det gode håndværk med fokus på ordentlighed og redelighed, oplyser Henrik Sørensen i en pressemeddelelse.

- Det er en fantastisk mulighed at få lov til at købe og drive værftet videre. Værftet ligger strategisk godt ud til fjorden, og der er faciliteter og beddinger til at udføre opgaver på større fartøjer for såkaldte professionelle kunder. Samtidig har jeg en tro på at fritidssejlads er i positiv udvikling, forklarer Henrik Sørensen, der har visioner om at udvide med flere aktiviteter.

Henrik Sørensen, adm. direktør DESMI A/S, er manden bag Stensminde Holding ApS, der har købt Mathis Værft i Aalborg. Arkivfoto: Lars Pauli

- Det kan både blive en spændende opgave og en god forretning.

Ny administrerende direktør på værftet bliver Jacob Mikkelsen, der kommer til at stå for den daglige drift. Han er oprindeligt udlært på Mathis Værft, hvor han også har arbejdet i 19 år. Nu vender han tilbage efter 11 år på dels Siemens Gamesa dels Aalborg Energie Technik A/S, hvor han var indkøbschef. Jacob Mikkelsen tiltræder 1. august 2020.

Niels og Christian Mathis stopper nu, fordi Niels vil trappe lidt ned, og Kristian supplere sin uddannelse inden for det maritime.

- Det er en glæde at se, at værftet kommer til at køre videre i den ånd, vi har opbygget og drevet det. Vi glæder os til at følge værftets udvikling fra sidelinjen, siger de.

Mathis Værft er i dag et af Danmarks største reparationsværfter for lystbåde og mindre erhvervsfartøjer. På værftet er der gennem mere end 160 år bygget specialfartøjer, fiskekuttere, lystbåde og redningsbåde.

Henrik Sørensen oplyser, at alle beddinger, kraner og faciliteter bibeholdes, så værftet fortsat kan levere det totale omfang som kræves ved nybygninger, ombygninger samt små og store reparationer.