Værftsdirektør fyret: - Jeg troede, jeg skulle til lønforhandling

HIRTSHALS:Peter Rishøj Jørgensen er fyret som administrerende direktør for Hirtshals Yard og Vestkajens Maskinværksted.

Fyringen skete torsdag og kom som lyn fra en klar himmel, fortæller Peter Rishøj Jørgensen, der også har skrevet om fyringen på de sociale medier.

- Jeg troede jeg skulle til en lønsamtale, men da jeg kom ind, fortalte bestyrelsen, at jeg var opsagt, da man ønskede en anden profil til stillingen som direktør, siger han.

Peter Rishøj Jørgensen blev udnævnt til administrerende direktør på det Hirtshals Yard i sommeren 2020, da han overtog posten efter Rasmus Brohus.

I foråret 2021 blev Hirtshals Yard dog erklæret konkurs, da det norske forsikringsselskab Havtrygd krævede 50 millioner kroner i kølvandet på ulykken i 2018, hvor den store overdækkede flydedok væltede

I august 2018 væltede flydedokken hos Hirtshals Yard, hvilket efterfølgende førte til en konkurs for skibsværftet. Arkivfoto: Bente Poder

En række lokale investorer trådte til og overtog aktiviteterne.

Peter Rishøj Jørgensen fortsatte dog som direktør.

Nu er han så fyret, efter 19 måneder i direktørstolen.

Flydedokken i Hirtshals Yard ved en tidligere lejlighed. Arkivfoto: Dan S. Hansen

Stolt over arbejdet

- Jeg vidste jeg havde meget at lære, da jeg sagde ja til stillingen og endnu mere at bevise. Jeg kan kun sige at jeg er stolt af hvad jeg har formået at udrette på denne tid, hvor begge firmaer er gået fra underskud eller meget lille overskud til at præstere store overskud, skriver Peter Rishøj Jørgensen på sin profil på linkin.

- Jeg er virkelig overrasket. Jeg ved godt, at ikke alt kører 100 procent som vi alle gerne vil, men jeg har heller ikke fået noget varsel om, at noget skulle ændres. Jeg har ikke fået nogle indikationer på en fyring, og derfor troede jeg, at det var en lønforhandling, som jeg blev kaldt til, uddyber han.

- Det var i sandhed et lyn fra en klar himmel, siger han.

Baggrund egner sig ikke til avis

Nordjyske har også talt med bestyrelsesformanden i Hirtshals Yard A/S, Torben Andersen, og han ønsker ikke at kommentere fyringen.

- Jeg vil kun sige, at afskedigelsen er sket i god ro og orden, og baggrunden egner sig ikke til avisen, siger han.

Hvad der nu skal ske, vil Peter Rishøj Jørgensen bruge noget tid til at overveje.

- Fremtiden må vise hvad jeg skal lave. Jeg skal lige komme mig over dette her og så skal jeg have endelig styr på fyringen, siger han.