Populære flødeboller er dyre i strøm - nu må chokoladefabrik tænke kreativt

AALBORG:Hos Aalborg Chokoladen kan direktør John Aslak Jensen mærke, hvordan krisen - og de stigende priser på alt - kradser.

Ikke blot på hans egen fabrik, men også hos kunderne.

- Vi har oplevet butiksejere, der ringer nærmest grædende og fortæller, at de ikke ved, om de overlever det her. Og vi kan også mærke, at vi skal rykke vores kunder lidt mere for betaling nu, end vi plejer. Nogen tager forståeligt nok lidt ekstra kredit, siger John Aslak Jensen.

- Vi håber på et rigtigt godt julesalg igen i år, og det ser også sådan ud, siger direktør John Aslak Jensen. Foto: Henrik Bo

På hans chokoladefabrik i Aalborg Øst har de travlt med at pakke de håndlavede fristelser i adventskalendere og juleæsker, der skal ud i butikkerne. Tiden op til jul er - sammen med månederne før påske - de travleste på hele året.

Imens løber produktionsomkostningerne lige så stærkt som overtrækschokolade på flødebollerne - en af fabrikkens store sællerter.

Selvom de forsøger at spare, er chokoladefabrikkens udgifter til strøm steget med cirka 50 procent.

Tidligere stod maskinerne standby hele aftenen og natten, så produktionen hurtigt kunne genoptages næste morgen. Nu bliver alt i produktionen - på nær et enkelt kølerum - slukket, når der er fyraften klokken 16.

De fleste af fabrikkens ansatte er enten uddannet konditor eller kok. Foto: Henrik Bo

- En krone mere her og der bliver jo hurtigt til mange penge. Vi skal nok klare det her. Vores salg går godt. Men det er voldsomt, de udfordringer alle i dag er under. Specielt når tingene er udefrakommende, og man ikke selv er herre over dem, siger John Aslak Jensen.

Han har købt stort ind af emballage, så han undgår de værste prisstigninger på den front, og så har han skruet lidt på arbejdstiderne. Nu arbejdes der lidt længere i pakkeriet fredag og lørdag, så fabrikken og de strømslugende maskiner kan stå slukket hele søndag.

Al chokolade bliver lavet i hånden hos Aalborg Chokoladen. Foto: Henrik Bo

Fødevarebranchen hårdt ramt

Og han er langt fra den eneste direktør i branchen, der må tænke lidt kreativt. Landets konfekturevirksomheder og industribagerier er hårdt ramt af energipriserne.

Faktisk står fødevarevirksomhederne for en tredjedel af dansk industris samlede energibrug, og det er samtidig den branche med langt den største merudgift til el og gas, viser tal fra Dansk Industri.

Chokoladefabrikkens mange forskellige maskiner betyder, at produktionen hurtigt kan stilles om fra at lave fyldte chokolader til at lave konfekt. Foto: Henrik Bo

I sidste uge fortalte småkageproducenten Bisca til Børsen, at de kan blive nødt til at skrue ned for produktionen af tvebakker, der har en lang bagetid og kræver langt mere energi end eksempelvis snøfler.

- Det påvirker vores drift hårdt. Selvom vi sparer på energien, er priserne for tredje kvartal næsten femdoblet i forhold til, hvad vi normalt ser. Så det er klart, at det rammer vores lønsomhed, sagde Kristian Walsøe, adm. direktører i Bisca, til Børsen.

Forsinkede prisstigninger

Hos Jensen Brød i Aalborg, der er kendte for sine Vendsysselske Pebernødder, går de høje energiregninger også ud over indtjeningen. Maskinerne der laver småkager og bakeoff er dyre i strøm.

- Vi har stadig sorte tal på bundlinjen, men det er da en belastning. Vores store udfordring er, at man i vores branche opererer med et forsinket prisvindue. Så vi har et langt efterslæb. De nyeste prisstigninger på råvarer kan vi først lægge på vores varer til februar næste år. Og så kommer halvdelen af vores energiforbrug fra fyringsolie, som jo også er steget helt vildt i pris.

- Men vi har ikke lavet om på vores produkter, og der er heller ikke noget, vi holder op med at lave, fordi priserne stiger. For hvor skulle vi så starte og slutte? siger direktør Lars Bro Jensen, der overtog bageriet fra sine forældre i 2003.

Jensen Brød er kendt for sine Vendsysselske pebernødder, men hovedforretningen er i dag bake off til supermarkederne. Arkivfoto

Elregning fordoblet

Hos Aalborg Chokoladen understreger direktør John Aslak Jensen, at det "ikke skal lyde som en klagesang", når han fortæller om de galopperende priser.

- Men butikkerne - vores kunder - køber ikke så store ordrer, som de plejer. Vi kan mærke, at forbrugerne er tilbageholdne med at købe produkter som vores. Tydeligt endda, siger direktøren, der derfor også er tilbageholden med at sætte priserne op.

- Vi har lavet en prisstigning på 10 procent. Men vi hæver dem ikke kontinuerligt, sådan som nogen gør. Jeg synes, det er svært, hvis en æske chokolade til 99 kroner pludselig skal koste 125-135 kroner, siger John Aslak Jensen, der oprindeligt er udlært kok og tjener.

Der er travlt i pakkeriet op til jul, hvor konfekt og jule- og adventskalendere skal ud i butikkerne. Foto: Henrik Bo

For 16 år siden fik han lyst til at prøve noget nyt. Så han købte virksomheden i Aalborg. Med i handlen var tre maskiner - en maskine til temperering af chokoladen, en til overtrækning - og så en opvaskemaskine. I dag har fabrikken 18 fastansatte - foruden 25 pakkemedarbejdere, som kan hives ind i travle perioder.

Maskinparken er også vokset betydeligt. Senest har fabrikken - der i øvrigt bruger 60 tons chokolade om året - investeret i yderligere tre store dragerings-tromler. De er fabrikkens helt store strømslugere og en stor del af årsagen til, at fabrikkens strømregning er fordoblet fra 45.000 til 91.000 i kvartalet.

- Samtidig er råvarepriserne steget voldsomt. For eksempel er det økologiske hindbærpulver, som vi bruger til at pynte med steget til mere end det dobbelte. Et kilo plejede at koste 400 kroner. Nu koster det 1000 kroner, fortæller John Aslak Jensen.

John Aslak Jensen overtog fabrikken i 2006. Han har tidligere arbejdet i køkkenet på Svinkløv Badehotel og på Brøndum Badehotel. Foto: Henrik Bo

Byggeri sat på hold

Æsker og andet emballage til chokoladen er også blevet dyrere. Og endelig steg prisen på chokolade tilbage i foråret med 15 procent.

- Verdens største producent af chokolade, belgiske Callebaut, har ikke kunnet levere chokolade siden maj, fordi de har fået salmonella ind på deres fabrik. Så i øjeblikket er det faktisk svært at skaffe chokolade, og hvid chokolade er nærmest umuligt. Heldigvis har vi en mindre leverandør, som vi har købt 25 paller ind hos.

For nyligt investerede Aalborg Chokoladen i yderligere tre store dragerings-tromler. Foto: Henrik Bo

Planerne om en ny chokoladefabrik på havnen i Aalborg er sat på hold. Selvom fabrikken mangler plads i sine nuværende lokaler på Troensevej, er det for dyrt at bygge lige nu.

- Tegningerne var klar, og grunden var købt. Alt var klar. Men i januar fik vi at vide, at prisen var steget med 2,5 million. Så tænkte jeg "ah, lad os lige vente," siger John Aslak Jensen.

- Men vi skal nok komme igennem det her.