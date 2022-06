Varmeværk er på investeringsmarkedet - men i 2021 gik det galt

AALBORG:Nordjyllandsværket står for at producere 60 procent af fjernvarmen i Aalborg, ligesom værket også producerer elektricitet til el-markedet.

Men hvad mange ikke ved, så er kulkraftvarmeværket, der ejes 100 procent af Aalborg Forsyning, der igen ejes 100 procent af Aalborg Kommune, også en storinvestor. Fjernvarmeleverandøren har nemlig i flere år været på investeringsmarkedet. Selskabet havde pr. 31.12.2021 en investeret kapital hos Danske Capital svarende til 227,8 mio. kr. i børsnoterede obligationer. I flere år har det givet gevinst at investere pengene. I 2020 fik man således et afkast på 998.000 kr., mens man i 2019 fik 58.000.

Nordjyllandsværket producerer 60 procent af fjernvarmen i Aalborg. Arkivfoto: Claus Søndberg

Men i 2021 gik en del af investeringen op i røg i hvert fald på papiret. Af årsrapporten for 2021 fremgår det, at man havde et negativt afkast på værdipapirerne på 2.756.000 kr. Værdipapirerne er altså blevet mindre værd, men der er dog tale om et urealiseret tab, da man ikke har solgt obligationerne.

- Rent regnskabsmæssigt skal man bogføre det, siger økonomidirektør i Aalborg Forsyning, Nils Ove.

Nordjyllandsværket har investeret i flere år.

- Vi har gjort det i nogen år efterhånden, jeg tror, at vi begyndte i 2019, siger Nils Ove.

Ved årsskiftet var der der blandede obligationer for 209 mio. kr., og virksomhedsobligationer for 18 mio. kr.

Forsigtig investeringsprofil

- Vores bestyrelse er meget forsigtig i investeringsprofilen. Det er noget, der hedder minimum 90 procent obligationer, så afkastene er ikke så voldsomme. Og vi bliver selvfølgelig påvirket af den udvikling, der er i markedet. Og det betyder, at her i 2021 og 2022, går det lidt i minus, siger Nils Ove.

Kapitalforvalteren Danske Capital står for investeringerne.

- Vi har jo nogle aftaler om risikoen i de investeringer, de nu gør. Det er ikke aktier, vi er ude i, det er højest virksomhedsobligationer.

Men hvorfor skal en fjernvarmeleverandør overhovedet investere?

Likviditetspleje

- Det er et spørgsmål om at lave den bedste mulige likviditetspleje, og der er det jo et af elementerne, siger økonomidirektøren.

De negative renter, som bankerne har indført på indestående, spiller også ind.

- Hvis vi har penge på bogen. så koster det jo, som verden ser ud i dag. Derfor er vi nødt til at lave en pleje af kapitalen, som vi tror på, er den bedst mulige.

På den her måde kan man normalt få et afkast i stedet for negative renter.

- Under normale omstændigheder, men så bliver vi så ramt af markedssituationen, og det er selvfølgelig den risiko, der er, når man investerer.

Nordjyske har spurgt Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, om det er normalt, at kraftvarmeværker investerer.

- Der er lidt forskel på, hvad regler der gælder for kommuner og forsyningsvirksomheder. For kommunerne er der nogle strikse regler. Men det der er fælles for dem er, at der er en overskudslikviditet, siger Per Nikolaj Bukh.

De negative renter spiler ind.

- En mulighed er at sætte dem i banken, men det ved vi jo godt, hvad det giver i rente, for kommunerne får jo lige så dårlige renter som vi andre får. Og det er jo sådan set uforsvarligt med skatteborgernes penge, at man ikke bare har dem liggende, men faktisk negativt forrenter dem.

Han fortsætter.

- Så er alternativet ligesom vi andre, at du kan sætte dem i værdipapirer. Det er der lidt større risiko ved, men det giver et større afkast over tid.

Professoren slår dog fast, at de 2,7 mio. kr. er et tab og ikke kun på papiret.

Kalkuleret risiko

- Det er jo sådan noget snik snak, som kommuner kommer med, men det holder heller ikke vand, for det er jo blevet mindre værd. Men det er en kalkuleret risiko, at det går op og ned.

Professoren mener, at Nordjyllandsværkets investeringen er indenfor skiven, når man lader professionelle om at investere.

Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, mener at Nordjyllandsværkets investeringer er indenfor skiven. Arkivfoto: Torben Hansen

- Hvis man ellers griber det nogenlunde fornuftigt an og ellers har nogle politikker for det og ikke selv sidder og fedter med det, og lader nogle forvaltere stå for det, så er det fuldstændigt forsvarligt og i orden.

Der er dog også udgifter ved at lade de professionelle investere, pointerer professoren. Men kraftvarmeværkets investeringsstrategi er ikke den vovede slags.

- En meget konservativ strategi

- Det er det, som man kalder en meget konservativ strategi. Man løber approksimativt ingen risiko. Og når jeg siger det på den måde, så er det heller ikke sandt, fordi der så sker nogle meget store skvulp på aktiemarkedet, som der har gjort i år.

Derfor forudser Per Nikolaj Bukh da også, at Nordjyllandsværkets papirer falder yderligere i 2022.

- Jeg kan godt forudsige, at det ser noget mere negativt ud i 2022.