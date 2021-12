Massefyring i Nordjylland - 100 havnearbejdere mister jobbet

NORDJYLLAND:Med udgangen af 2022 forlader det grønlandske rederi Royal Arctic Line - der sejler gods til Grønland - Aalborg Havn.

Det får nu selskabet til at varsle massefyringer af personalet i Aalborg.

Royal Arctic Line har således meddelt, at rederiet i januar påtænker at varsle afskedigelser i et større omfang til opsigelse i første halvår af 2022. Det drejer sig om cirka 100 medarbejdere på terminalen, i pakhuset og på værkstedet.

- Det er altid beklageligt, når større forandringer rammer vores medarbejdere. Vi har valgt at informere om de påtænkte handlinger så tidligt som muligt. Dette i respekt for den usikkerhed som basishavnsaftalens udløb naturligt vil medføre, siger administrerende direktør i Royal Arctic Line, Verner Hammeken, i en pressemeddelelse.

Han uddyber, at Royal Arctic Line melder de påtænkte fyringer ud nu for at skabe de bedste betingelser for, at medarbejderne kan forberede sig til de forhandlinger, som ledelsen vil invitere til i begyndelsen af næste år.

Det grønlandske selskabs kommercielle direktør Niels Clemensen forklarer uddybende, at målsætningen er, at selskabets transport af gods mellem Grønland og Aalborg vil ophører ved udgangen af juni måned.

Royal Arctic Lines kontrakt med Port of Aalborg om Aalborg status som basishavn for sejladsen på Grønland, udløber ganske vist først ved nytår 2022.

Ifølge Niels Clemensen vil et ophør af sejladsen et halvt år før kontraktens udløb imidlertid ikke være i strid med det aftalte.

- Royal Arctic Line er ikke forpligtet til at sejle hele året. Vi er bundet op på at have sejlet med en bestemt volumen, og vi sikker på at have levet op til den mængde ved udgangen af juni, siger Niels Clemensen.

Han tilføjer, at der i det sidste halvår forsat vil være en del aktivitet på havnen, idet der vil være en del oprydningsarbejde, der skal udføres.

- Vi har en masse udstyr, der skal afvikles, siger han.

Ifølge Royal Arctic Line er det hensigten, at al gods mellem Danmark og Grønland i fremtiden skal gå via Aarhus, der er Danmarks største containerterminal. Køle- og frysegods håndteres allerede via Aarhus, og det er hensigten, at øvrige gods i løbet af 2022 også skal håndteres via Aarhus Havn.

Royal Arctic Line - det tidligere Den Kongelige Grønlandske Handel - har sejlet fra Aalborg siden 1972. Tidligere blev alt gods sejlet fra Københavns Havn.

Nordjyske forsøger at få en kommentar fra Aalborg Havn.