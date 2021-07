Vendelboer i slagsmål med verdens største landbrugsselskab

NORDJYLLAND:Her knap tre år efter starten på en kæmpesatsning med en ny stivelsesfabrik i Langholt er de to forretningspartnere AKV-Langholt og verdens største landbrugsselskab amerikanske Cargill endt i en strid.

Det skriver Landbrugsavisen, hvilket også fremgår af regnskabet for AKV-Langholt, der er de nordjyske kartoffelavleres fælles andelskartoffelmelsfabrik.

Salget fra den nye fabrik - en investering på over 150 mio. kr. i produktion af forædlede stivelser til fødevare- og papirindustrien - går slet ikke som forudsat i forretningsplanerne.

Derfor tog AKV-Langholt allerede sidste år forbehold for værdiansættelserne i det fælles selskab Cargill-AKV I/S.

Den vurdering er Cargill Nordic, der står for salget af den fælles produktion slet ikke enig i, og selskaberne er derfor endt i en regulær strid.

Nu forventer vendelboerne, at den langvarige strid med Cargill bliver bilagt i slutningen af 2021.

"Men tidspunktet er fortsat behæftet med markant usikkerhed," skriver kartoffelmelsfabrikken i regnskabet for 2020/21.

Uenighed om værdien

I forbindelse med de to selskabers fælles satsning på den nye fabrik blev der oprettet et fælles selskab, der fik navnet Cargill-AKV I/S.

Og det svigtende salg fra fabrikken har gjort, at parterne er uenige om værdien af det fælles selskab.

"Den manglende afsætning af de nye fysisk modificerede stivelser til fødevarer har gjort, at der imellem partnerne (Cargill og AKV) er stor uenighed om potentialet for produkterne," skriver ledelsen således i regnskabet for AKV Langholt.

"AKV mener, at værdien er reduceret på baggrund af den manglende performance med forventning om fortsatte udfordringer med afsætningen. Derfor er joint venturets kapitalandeles værdi usikker," står der i regnskabet.

Konsekvensen af det svigtende salg er ifølge regnskabet fra AKV-Langholt et markant underskud i det fælles selskab, hvor regnskabet ikke er offentligt.

30 års samarbejde

Hvor meget det manglende salg har påvirket afregningen til kartoffelavlerne, kan direktør Ronnie B. Nielsen ikke sætte tal på.

- Det har selvfølgelig en påvirkning, det er ikke nogen hemmelighed, og den er jo negativ. Men jeg kan ikke sige noget om størrelsen, siger Ronnie B. Nielsen til Landbrugsavisen.

Selve AKV kom ud af året med et årsresultat på 23,95 mio. kroner, hvilket betegnes af bestyrelsen som tilfredsstillende.

Egenkapital er på 240 millioner kroner.

AKV-Langholt har i over 30 år samarbejdet med amerikanske Cargill om salg af kartoffelstivelse til verdensmarkederne.