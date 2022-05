Fodbold-boss overtager kendt butikskæde fra russer

VENDSYSSEL:Erhvervsmanden og fodboldbossen Jacob Andersen har overtaget ejerskabet af den danske Apple-forhandler Humac. Handlen omfatter 22 butikker fordelt over hele landet.

- Humac er en veldrevet og spændende virksomhed, der har udviklet sig rigtig flot de senere år, lyder det i en pressemeddelelse fra Jacob Andersen, der i Nordjylland nok er mest kendt som frontfigur og ejer af fodboldklubben Vendsyssel FF.

Hidtil har Humac-kæden været ejet af russeren Philippe Gens. Men efter den russiske invasion af Ukraine har det russiske ejerskab givet negativ opmærksomhed om Apple-forhandleren. B.T. har således gennem flere artikler beskrevet, hvordan Gens-familien angiveligt har tætte bånd til den politiske top i Moskva.

I pressemeddelelsen om ejerskiftet lyder det fra Humac-direktør Michael Bech:

- Humac har de seneste 13 år været ejet af en russisk investor, men efter den 24. februar 2022 stod det hurtigt klart for både den russiske ejer og den danske ledelse i Humac, at dette ejerskab ikke kunne fortsætte. Vi har derfor arbejdet intensivt på at sikre et nyt ejerskab af Humac de seneste uger. Jeg er derfor glad for, at vi nu har sikret den fortsatte drift af Humac under dansk ejerskab af Jacob Andersen Holding.

Ejer flere virksomheder

Med købet af Humac kan Jacob Andersen føje endnu en dansk virksomhed til sin portefølje, der blandt andet tæller Nordic Houseware Group A/S (Plast Team og Room Copenhagen), Han Kjøbenhavn A/S, Copenhagen Design ApS - samt altså Vendsyssel FF ApS.

Jacob Andersen forklarer i pressemeddelelsen, at han ser fine muligheder i at udvikle Humac.

- Jeg ser et stort potentiale i Humac og forventer, at vi kan øge vores markedsandel indenfor såvel online, B2B og via vores 22 butikker over hele Danmark, udtaler Jacob Andersen.

- Og ikke mindst, så jeg også rigtig glad for, at jeg med overtagelsen af Humac har været med til at kunne sikre mere end 250 danske arbejdspladser, konstaterer han.

Til TV 2 har Jacob Andersen fortalt, at han ikke har betalt en krone for at overtage ejerskabet - men i stedet har overtaget de forpligtelser, der er i selskabet. I det seneste Humac-årsregnskab er hæftelser og gæld ifølge TV 2 opgjort til godt 132 millioner kroner.

I forbindelse med Jacob Andersen Holdings overtagelse får Humac tilført 42 millioner kroner i ny aktiekapital, som blandt andet skal være med til at understøtte den fremadrettede vækst.

Ledelsen i Humac fortsætter uændret med CEO Michael Bech og CFO Hawjeen Ali i spidsen.