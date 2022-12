Vendsyssel FF afslører nyt samarbejde: - Jeg glæder mig utroligt meget

HJØRRING: Med støtte fra Sydbank Fonden bliver loungen i Vendsyssel FF i det nye år til Sydbank Loungen.

- Vendsyssel FF nyder godt af et stærkt samarbejde med både lokalsamfund og erhvervsliv. Viljen til at bidrage er stor i Vendsyssel - der er et stærkt fællesskab omkring klubben, og den fungerer som samlingspunkt i Vendsyssel. Glæden rækker derfor ud til mange, når Vendsyssel FF byder gæster inden for i Sydbank Loungen, siger direktør for Vendsyssel FF, Lars Glinvad.

I Sydbank Nordjylland ønsker man at bidrage til at styrke erhvervslivet i Nordjylland igennem øget tilstedeværelse og ved at støtte op om gode fællesskaber og ambitioner for fremtiden.

Vigtigt og naturligt

- Vi finder det både vigtigt og naturligt for os at støtte op om det fællesskab og det samlingssted, som Vendsyssel FF udgør for erhvervslivet og ikke mindst lokalsamfundet i Vendsyssel. Sydbank er Danmarks Erhvervsbank og derfor er det med stor glæde, at vi løfter sløret for et stærkt samarbejde i det nordjyske med gode oplevelser, relationer og ambitioner i højsædet, siger områdedirektør i Sydbank, Claus Starbæk.

Hos Vendsyssel FF er de naturligt nok glade for Sydbanks beslutning om at støtte op om klubben.

- Jeg glæder mig utroligt meget til samarbejdet med Sydbank omkring Sydbank Loungen, som forhåbentligt giver et solidt afkast på begge sider. I Sydbank Loungen har vi mulighed for at møde nogle af alle dem, som bakker op om Vendsyssel FF, siger Lars Glinvad.