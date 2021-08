Vent ikke på pølsen. Tag stikket nu

Gratis pølser, billetter til en fodboldkamp, gavekort til det lokale indkøbscenter og autografer med sportsstjerner.

I Tyskland har delstaterne måttet tage kreative metoder i brug for at få folk til at møde op og blive vaccineret mod corona.

En fjerde coronabølge truer vores store nabo mod syd, og særligt blandt de voksne tyskere går det for langsomt med at lade sig stikke.

Herhjemme går det bedre med vaccinationstilslutningen. Især i Region Nordjylland, som er den region, der har påbegyndt flest vaccinationer. 75 procent af nordjyderne er nu færdigvaccineret eller har fået første stik.

Men måske der skal tænkes i gratis pølser, fodboldbilletter og gavekort andre steder i landet. Flere regioner melder om titusindvis af ledige vaccinationstider og om borgere, som er begyndt at udeblive fra vaccination, selvom de har bestilt tid.

Det er ikke blot alarmerende. Det er simpelthen for dårligt.

Én ting er, at friske vacciner risikerer at gå til spilde. En anden ting er, at tilslutningen til vaccinationerne – og den hastighed, hvorpå vi får stukket borgerne – er afgørende for, hvornår Danmark endegyldigt kan slippe ud af coronaens jerngreb.

Med andre ord: Det er ikke bare vigtigt og godt for den enkelte at blive vaccineret. Det er vigtigt og godt for hele samfundet.

De mange ledige tider har fået sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke til at give alvorstunge påmindelser på sociale medier og bede om hjælp til, at Danmark ”kan sætte slutspurten ind i vores vaccineprogram de kommende uger.”

Den bøn bør man lytte til.

Nogle danskere vil aldrig tage imod en vaccine og vil altid være imod af særlige årsager. Dem, som nægter at tage den af mistillid til vacciner, myndigheder, politikere – eller det hele.

At omvende disse mennesker er nærmest en umulighed. De hverken kan eller vil flyttes på deres overbevisning. Derfor skal alle os andre løfte vores del af samfundsopgaven. Ikke byrden – men opgaven.

I begyndelsen af epidemien i Danmark talte mange eksperter om flokimmunitet som en vigtig tærskel for, hvornår vi havde overtaget i kampen mod coronavirussen.

Dengang lød det, at 50 procent af befolkningen skulle være vaccineret for at opnå den ønskede immunitet. Nu mener flere eksperter, at vi skal op på 85 procent – og måske endda mere – for at nå målet.

Det sidste stræk bliver afgørende for, hvornår vi endelig når dertil. Det er nu, at vi skal løfte – og lade os stikke – i flok. Lad os håbe, at de mange ledige vaccinationstider er et udtryk for, at danskerne har haft travlt med at nyde ferien – og ikke at de venter på gratis bratwurst.