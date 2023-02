Vesthimmerland henter erhvervschef i nabokommune

VESTHIMMERLAND:Efter afstikkere til både Hjørring og Jammerbugt vender 49-årige Anna Oosterhof tilbage til Vesthimmerlands Kommune, hvor hun tidligere har været ansat som turistchef og udviklingschef. Denne gang er det dog i rollen som erhvervschef sætter sig i stolen.

- Først og fremmest tiltaler det mig utrolig meget at få muligheden for at stå i spidsen for at udvikle et samlet Erhverv Væksthimmerland med nye planer, ambitioner og fællesskaber. Med samlingen af de tidligere lokale erhvervsråd står vi nu med en ny start for Foreningen Erhverv Væksthimmerland, der med ekstra fokus på synlighed, samarbejde og stærkere stemmer kan udvikle virksomhederne i Vesthimmerland, siger Anna Oosterhof i en pressemeddelelse.

Erhvervslivet i Vesthimmerland er på dagsordenen lige nu og med den nyligt stiftede erhvervsforening og Vesthimmerlands Kommunes køb af Gundestrupgaard er der mange ting at tage fat på for den nye erhvervschef.

- I et meget stort og stærkt ansøgerfelt har vi valgt Anna Oosterhof som den profil, der med hendes drive og energi skal løfte vores nye samlede fælles erhvervs-forening i Vesthimmerland. Det skal være endnu mere attraktivt at være en del af det samlede erhvervsliv – og der ser vi Anna som en erhvervschef, der med sin personlighed, erfaring og kendskab til Vesthimmerland kan være med til at udvikle vores profil mod større sammenhængskraft og fællesskab, siger Henrik Christensen, som er formand for foreningen bag Erhverv Væksthimmerland.

-Vi glæder os utrolig meget til Anna begynder som erhvervschef og hvad vi på sigt kan skabe og udvikle sammen. Især med tanke på flytningen til Gundestrupgaard og de muligheder vi har for at sætte nye mål og dagsordener for vores erhvervsliv i Vesthimmerland.

Anna Oosterhof er uddannet inden for organisation og ledelse og har en MBA fra Aalborg Universitet. Anna er bosat i Guldbæk i Rebild Kommune, hvor hun også sidder i byrådet for Venstre. Hun begynder officielt som erhvervschef i Vesthimmerlands Kommune fra mandag 3. april.