- Vi har ikke lavet det sidste opkøb

FJERRITSLEV:Karnov's lovsamling, årbogen for Han Herred, "Eventyrlig ishavsfærd" af Anders Bilgram, "Yoga og de 17 Verdensmål for Børn". Det er blot nogle af de bøger, der fylder i reolen i mødelokalet hos Fjerritslev Tryk, der fortrinsvis associeres med tryksager, annonceproduktion og bogudgivelser.

Den store bygning i Østergade rummer mere end bogproduktion. Her er også en alsidig produktportefølje i form af design, brochurer, gulvmåtter, krus, kuglepenne - og nu også skilteproduktion.

- Vi siger ja til alt, og vi vil gerne levere visuel kommunikation til hele Nordjylland, siger direktør Martin Eigenbroth, der er fjerde generation i virksomheden.

Carsten Thoms og Harry Kronborg producerer skilte til alle formål.

Ideen til skilteafdelingen opstod i efteråret, da Fjerritslev Tryk, på grund af travlhed, var på udkig efter nye medarbejdere. I den forbindelse meldte Carsten Thoms sig på banen. Han havde tidligere drevet egen skiltevirksomhed i Aalborg, men var kørt træt i at være selvstændig.

Nu er han og Harry Kronborg de bærende kræfter i den nye skilteafdeling, som holder til i den bagerste afdeling hos Fjerritslev Tryk.

- Det er et næsten nyt marked for os, og nu har vi ekspertisen, siger Martin Eigenbroth.

Forventningen er, at skiltedelen vil komme til at udgøre 25 procent af aktiviteterne i Fjerritslev Tryk.

Der kreeres skilte til boligforeninger, forretningsfacader pakkes ind i folie, der laves pyloner, bannere, bilreklamer, og beachflag, og det lyser ud af både Carsten Thoms og Harry Kronborg, at de er dedikerede til opgaven.

- Se her - det her skilt har vi lige lavet for Danbrit, siger Harry Kronborg og viser et billede på sin mobiltelefon.

Fra avis til trykker til en alsidig virksomhed

Skilteafdelingen er blot seneste bevis på, at Martin Eigenbroth - i en tid med et stigende digitalt fokus - formår at tænke i nye markedsområder. Han forventer, at produktion af skilte kommer til at udgøre 25 procent af aktiviteterne i Fjerritslev Tryk.

I 2014 overtog Martin Eigenbroth virksomheden.

Trykkeriet er en udløber af Fjerritslev Avis, som blev grundlagt i 1899 som Han Herreds lokale dagblad. Siden blev avisdelen solgt til daværende Nordjyske Stiftstidende, og trykkeriet fortsatte som et selvstændigt selskab, og i 2014 overtog Martin Eigenbroth virksomheden, som siden har udviklet sig markant. Der er blandt andet blevet foretaget opkøb af forlagsvirksomheden "Forlag1" og XLPrintshop i V. Hassing.

Desuden har virksomheden bevidst satset på at kunne markedsføre med en grøn profil.

- I dag er vi et af de grønneste trykkerier. Vi får 50 procent af vores energi fra solceller, som vi har installeret på taget, og vi har fire miljøcertificeringer, siger Martin Eigenbroth og tilføjer:

- Det bliver i højere grad et krav fra vores kunder, at vi kan dokumentere, hvor meget CO2, der er brugt på at producere en tryksag, og at træet, der er anvendt til papirproduktionen, kommer fra et bæredygtigt skovbrug, siger Martin Eigenbroth, der har taget plads i et lokale, som rummer en udstilling af haner i forskellige materialer og afskygninger.

- Min morfar elskede Han Herred, og hanerne er en hyldest til området. Vi har valgt at beholde samlingen og tilmed udvide den - også som en påmindelse om det, han har bygget op, siger han.

En mangfoldig samling af haner vidner om en stor kærlighed til Han Herred.

Aftryk på udviklingen

Martin Eigenbroth ønsker ikke kun, at hans virksomhed skal sætte et positivt aftryk på klimaet. Han vil også gerne være med til at præge udviklingen af lokalområdet.

For selv om han bor i Klitmøller, ligger udviklingen i Fjerritslev ham meget på sinde. I lighed med sin morfar banker hjertet for Han Herred.

- Jeg holder enormt meget af området, og jeg har haft min opvækst her i Fjerritslev, og derfor vil jeg gerne være med til at sikre en positiv udvikling, siger Martin Eigenbroth, som også er formand for Fjerritslev Handelsstandsforening og med i bestyrelserne for Idrætscenter Jammerbugt og Fjerritslev Gymnasium.

I dag beskæftiger virksomheden 12 medarbejdere, og nye aktiviteter er gennem årene kommet til - enten i form af opkøb eller udvidelse. Og sidste kapitel i historien om Fjerritslev Tryk er ikke skrevet, hvis det står til direktøren.

- Vi tror på, at der altid vil være et behov for visuel kommunikation. Jeg tror derfor ikke, at vi har lavet det sidste opkøb, og vi er åbne over for de muligheder, der opstår, siger han.

Fjerritslev Tryk har udviklet sig til meget mere end blot et trykkeri.

