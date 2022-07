– Vi kan takke os selv for at demotivere drengene, siger gymnasierektor

AALBORG:Mandlige studenter har adgang til 65 færre videregående uddannelser end de kvindelige studenter.

En direkte konsekvens af mændenes karaktergennemsnit, som ifølge en ny analyse er 0,8 karakterpoint lavere end kvindernes. Det tal er firedoblet siden 2005 og kalder selvfølgelig på politisk handling.

Men der er også meget, som folkeskolen og gymnasierne selv kan gøre. Det mener rektor Ole Droob fra Hasseris Gymnasium i Aalborg:

– Gennem ti år fortæller vi mange af drengene, at de er urolige og ikke dygtige nok – og bagefter klandrer vi dem for, at de har svært ved at finde motivationen. Det kan vi takke os selv for.

