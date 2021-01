Viceborgmester om omstridt hjælpepakke: Mit firma fyrer næste gang

Da Jens Christian Golding, direktør for byggefirmaet Golding Byg i Moseby og S-viceborgmester i Jammerbugt Kommune, sagde ja tak til lønkompensation i marts og helt frem til juni, var han overbevist om, at det var en god hjælp for byggefirmaet.

Men det blev det ikke.

Hans udgifter til medarbejderne endte med at blive alt for stor i en tid, da der ingen indtægter var.

Det var, da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned 11. marts 2020 på grund af coronaen.

- Vores medarbejdere var i første omgang tvunget til at holde en uges ferie. De penge skulle vi jo udbetale, samtidig med at vi også havde andre udgifter så som leasing af biler og forsikringer på medarbejdere, forklarer Jens Christian Golding.

Der gik to lønudbetalinger - altså to gange 14 dage - inden Golding Byg fik kompensationen.

- Sammenlagt betød det en for stor udgift, der i sidste ende svarede til, at vi selv betalte 25 procent af lønudgiften - mens vi stadig ingen indtægter havde.

- Vi har en ung medarbejderstab, og havde seks af dem på barsel i 2020, siger han.

Lønkompensation Lønkompensationsordningen blev indgået i marts 2020 i en trepartsforhandling, der sikrede, at medarbejderne ikke blev fyret samtidig med, at arbejdsgiverne kunne beholde sine medarbejdere. For at søge om lønkompensation skulle virksomheden stå over for at varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mimimum 50 medarbejdere. Der kunne søges om midlertidig lønkompensation fra 9. marts til og 29. august 2020. Den blev genindført, da syv nordjyske kommuner blev lukket ned i november 2020, og derefter da flere kommuner fulgte efter. 3. december blev lønkompensationsordningen gældende over hele landet og gælder frem til, at de særlige restriktioner ophører. Det er lige nu 17. januar 2021.

I august måtte virksomheden søge om rekonstruktion og fik den i Skifteretten i Hjørring.

Det var ikke udelukkende på grund af coronakrisen, men den var årsagen til, at nu gik det ikke længere.

I dag går det godt i Golding Byg ApS.

- Det ser fint ud, siger Jens Christian Golding, med den tilføjelse, at ingen jo ved, om der kommer flere restriktioner.

Gør der det, bliver det altså ikke lønkompensationen han sætter sin lid til.

- For nogle virksomheder har det givetvis været en god hjælp, men vores omkostninger har været store. Vi har jo stadig materialer på byggepladser, biler og andre udgifter, siger han om den omstridte hjælpepakke, der i øjeblikket skældes ud for ikke at hjælpe i tide.

Pengene er længe om at nå frem.

3429 ansøgninger mangler stadig at blive behandlet.

Hjælpepakker Der er indtil nu udbetalt 12,7 mia. kroner i lønkompensation siden marts 2020 56.940 ansøgninger om lønkompensation er godkendt 32.451 virksomheder er lønkompenseret 3429 ansøgninger mangler at blive behandlet Derudover er der udbetalt: 7,7 milliarder som hjælp til faste udgifter 5.9 milliarder kroner fra hjælpepakken til selvstændige Samlet er det et beløb på 26,7 mia. kroner i hjælpepakker Der er indtil videre godkendt 194.802 ansøgninger til diverse hjælpepakker I alt og på tværs af hjælpepakker mangler 8405 ansøgninger at blive behandlet Kilde: Erhvervsministeriet

Jens Christian Golding er nået frem til den konklusion, at han takker nej, hvis han får buddet igen.

- Jeg vil fyre mine medarbejdere i stedet for, siger han

Ikke fordi han mener, at nogen fortjener det, men fordi han ikke har råd til andet.

- Jeg skal i første omgang tænke på virksomhedens overlevelse.

- Det for dyrt med en lønkompensation, siger han.

3 Golding Byg ApS, ejet af viceborgmester i Jammerbugt Kommune, Jens Christian Golding, er under rekonstruktion for at undgå en konkurs.

Og så er der en anden afgørende forskel. I marts 2020 var det svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det er det ikke længere.

- Vi får ofte tilbudt arbejdskraft i dag, siger han.

Endelig er det også pengeinstitutterne.

- Det kan være sværere at overbevise dem om en hjælpepakke, hvor man selv skal ud og betale en del af det, end en regulær afskedigelse, siger Jens Christian Golding.