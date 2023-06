Vil gøre 70 ansatte til millionærer – det var sværere end forventet

AALBORG: En ung nordjysk iværksætter med en virksomhed, der bare vokser og vokser, gav for nyligt sine medarbejdere et særligt tilbud.

De fik tilbudt at købe medarbejderaktier i virksomheden til spotpris som tak for deres hårde arbejde.

Selv håber stifter og direktør Rasmus Mortensen, at de ansatte i produktionsvirksomheden Lyras bliver millionærer på det. Hver og én.

Men det skulle vise sig at være sværere end som så at få udstedt medarbejderaktierne. Det fortæller han til DI Business.

- Det har taget os et helt år at få ordningen på plads, hvor jeg havde forventet, at det kunne gøres i løbet af en måned eller to.

- Reglerne er meget komplekse, og med mange forskellige betingelser vi skulle indordne os under. Det krævede mange snakke med revisorer og advokater, før det kom i orden. Det burde klart være mere enkelt, siger han.

Den holdning deler DI, som for nylig præsenterede en række forslag til at forenkle processen med at tilbyde medarbejderaktier.

Da han knækkede koden

Rasmus Mortensen valgte i 2016 at forlade Aalborg Universitet og omsætte et næsten færdigt speciale til en forretningsidé – virksomheden Lyras.

Den 35-årige iværksætter var den første til at knække koden til, hvordan man pasteuriserer væske uden varmebehandling. Det sker via UV-lys.

Den såkaldte raslysering sparer virksomheder for enorme mængder vand og energi, og Rasmus Mortensen har solgt sine anlæg til virksomheder over hele verden.

Blandt andre Arla og Novozymes er på kundelisten.

Lyras har de senere år har ansat i hobetal og solgt sine banebrydende anlæg til flere af verdens største mejerikoncerner. Foto: Lars Pauli

Salget går så stærkt, og ambitionerne er så store, at antallet af medarbejdere har rundet 70.

Følte at han blev straffet

Muligheden for medarbejderaktier i Lyras gives efter 12 måneders ansættelse. Derfor har halvdelen nu lov til at købe aktierne – og det har de benyttet sig af fra starttidspunktet i marts.

Tiden vil vise, om de alle bliver millionærer, som Rasmus Mortensen håber. I mellemtiden understreger han, at tilbuddet om medarbejderaktier ikke er en erstatning for noget andet.

- For os handlede det jo om, at vi gerne ville belønne medarbejderne. I stedet virkede det nærmere som om, at vi skulle straffes for at gå den vej. Der var jo ikke tale om at snyde vores ansatte for fordele som lønforhøjelser og andre goder. Ved at gøre medarbejderne til aktionærer er det en ekstra gulerod til at skabe noget sammen, siger han til DI Business.

Teknologien kort fortalt

Humlen i Lyras er en ny teknologi, der med Rasmus Mortensens egne ord kan revolutionere fødevarebranchen.

Det bæredygtige pasteuriseringsanlæg, som han har opfundet, bruger kun en brøkdel energi og vand i forhold til traditionel pasteurisering, fordi opvarmning og nedkøling af for eksempel mælk bliver overflødig, når man bruger ultraviolet lys.

Idéen er så god, at flere prominente navne har skudt store beløb i virksomheden.

Senest for et år siden, da en af landets rigeste familier, Bagger Sørensen-familien, sammen med en række andre investorer investerede over 100 millioner kroner i Lyras.

Rasmus Mortensen er fortsat hovedaktionær i Lyras, men har – udover Bagger-Sørensen-familien – også fået erhvervsmanden Holger Colding Kristensen med i ejerkredsen.