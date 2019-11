Vild historie fortsætter: Hele verden skal gå i "The Perfect Pants" fra Aalborg

AALBORG:De blev for alvor kendte, i april 2018 i iværksætter-programmet Løvens hule på DR1. Her fremviste og fortalte de om deres tøj-koncept, især "The Perfect Pants", til panelet på fem investorer og ikke mindst flere hundredetusinde tv-seere.

Siden har der været tale om et hæsblæsende forretningseventyr for de tre unge aalborgensere Christian Aachmann, Kasper Ulrich og Christoffer Bak, der står bag tøjfirmaet Shaping New Tomorrow.

I det seneste regnskab, som blev offentliggjort i marts, var overskuddet på 8,3 millioner kroner og en 45-dobling af resultatet fra året før. Der er udsigt til endnu et rekord-regnskab for 2019 og intet tyder på, at der i den umiddelbare fremtid bliver sat en stopper for Shaping New Tomorrows vokseværk.

- Målet er, at vi skal blive et internationalt brand, der sælger på alle europæiske markeder, USA og Asien. Jeg tror ikke, vi har sat noget "Final Goal" men vores mål er at vækste, det her så stort som det overhovedet kan, siger ansvarlig for marketing og online-sales Christian Aachmann, i NORDJYSKE Mediers nye iværksætter-podcast "Sæt i Værk".

For at nå det ambitiøse plan mål har tøjfirmaet har i første omgang haft fokus på Tyskland og Sverige. Det tyske marked står nu for 15 procent at firmaets online-omsætning, og nu er turen så kommet til resten af Europa.

I Løvens Hule

- Når vi forhåbentlig får succes med det, så tænker jeg da ikke, at vi stopper med Europa, konstaterer Christoffer Bak, der står for produktudviklingen og de fysiske butikker hos Shaping New Tomorrow.

Udover vækst-planerne fortæller Christian Aachmann og Christoffer Bak i podcasten blandt andet også om turen fra en beskeden butik i Jens Bangs Gade i Aalborg til nu at stå i spidsen for en fortsat voksende million-forretning med stort kontor i Aalborgs centrum, hvordan de balancerer venskab og forretning, og hvorfor de blev noget pressede, da de skulle medvirke i Løvens hule.

Podcast - hver tirsdag

Podcasten med Shaping New Tomorrow er første afsnit i en serie om nordjyske iværksættere, Hver af de kommende tirsdage, bliver der udgivet et nyt afsnit, og du kan blandt andet se frem til at få historierne om Saphe, SACKit og Great Dane Airlines.

"Sæt i værk" kan findes der hvor du henter podcasts blandt andet Apple Podcasts, Podimo, SoundCloud, Spotify mv.