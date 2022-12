Vildleder totalt: Det billigste elselskab var i virkeligheden det dyreste

NORDJYLLAND:At gennemskue sin elregning er svært for de fleste. At gennemskue de mange tilbud blandt forskellige el-leverandører er mindst lige så svært.

Derfor har både offentlige myndigheder, eksperter og elselskaberne selv i årevis henvist forbrugere til den uafhængige prisportal elpris.dk, som er drevet af Finanstilsynet.

Den skulle gøre det lettere at sammenligne de enkelte el-leverandørers priser og gebyrer og dermed finde frem til det billigste. Der er bare et problem:

Forbrugerne kan ikke stole på det.

Det viser en omfattende gennemgang, som Videncentret Bolius har lavet. Beregningerne på elpris.dk glemmer nemlig at tage højde for en række gebyrer og tillæg, hvilket gør, at for eksempel det billigste selskab – Grøn El-Forsyning – i virkeligheden er det dyreste.

Det samme gælder elselskabet Energidrift, som også fremstår blandt de billigste, men reelt er blandt de dyreste leverandører på markedet.

Stærkt kritisk

El-leverandørerne står selv for at indberette priser til elpris.dk, hvilket ifølge branchekilder frister nogen til at spekulere i at nå højest på listen. Samtidig er Forsyningstilsynets kontrol med indberetningerne kun sporadisk.

I Forbrugerrådet Tænk er man stærkt kritisk over for den manglende kontrol. Christian Sand, forbrugerpolitisk rådgiver, siger til Videncentret Bolius, at den er ”helt gal”, når prisportalen vildleder forbrugerne.

Han mener, at prisportalen bør indeholde langt flere oplysninger, f.eks. om abonnementspris, gebyrer og spottillæg – alt det, som elselskaberne henter deres fortjeneste på.

Videncentret Bolius har indhentet priser hos de fleste af landets elselskaber ved en søgning på elpris.dk under postnummer 2000 og et forbrug på 1800 kwH årligt den 7. december 2022.

Det var her, at Grøn El-Forsyning dukkede op som det billigste selskab, selvom det ikke er korrekt.

Det billigste var forsvundet

Vindstød, der ifølge Bolius’ beregninger er den suverænt billigste udbyder af el, er slet ikke at finde på elpris.dk’s liste over de 25 billigste selskaber.

Videncentret Bolius har forelagt sine resultater for Forsyningstilsynet, der erkender, at prisportalen kan forbedres ”på nogle punkter”.

Fordi priserne på elpris.dk ifølge Bolius ikke er retvisende, vil man fremover henvise til elspotpris.dk. En stikprøvekontrol her viser et retvisende billede af prisforskellene mellem de enkelte selskaber.