Vildt første år: Catch Sushi Bar & Cocktails lander 2,7 millioner på bundlinjen

Facebook-markedsføring, Instagram-venlig indretning og en populær placering ved Vesterå er blandt ingredienserne i opskriften på Catch Sushi Bar & Cocktails' flotte resultat for 2021, der lander på 2,7 millioner. Men vejen til det bugnende overskud har ikke været uden bump.

- Vi åbnede i oktober 2020, bare to måneder før den anden corona-lockdown. Vi måtte afskedige alle vores deltidsansatte og sende dem på fuldtid hjem med lønkompensation, fortæller Xuan Ngo, der er markedsføringsansvarlig for Catch Sushi Bar & Cocktails.

Selv har han ikke modtaget en eneste krone i løn, og det samme gælder de øvrige ejere, direktør Khan Vi Hoanh Pham og køkkenchef Zhenbin Lin.

- At vi ikke selv har fået løn endnu spiller selvfølgelig en rolle i, at vi kan levere så flot et resultat i vores første regnskabsår. Alligevel er jeg overrasket over, at det er gået så godt, siger Xuan Ngo.

- Heldigvis kan vi tre ejere også rulle sushi, så det gjorde vi, da vi måtte sende vores medarbejdere hjem, siger han og fortæller, at de overlevede ved at sælge takeaway-sushi under corona-nedlukningen.

I september 2021 testede Nordjyske byens bedste sushisteder til prisen, hvor Catch Sushi Bar & Cocktails udmærkede sig ved at servere frisk fisk i høj kvalitet til prisen.