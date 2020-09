Vildt resultat: Antallet af arbejdsulykker faldt med 90 procent - og nu har de vundet arbejdsmiljøpris

AALBORG:Nordjyske Sanistål A/S har vundet Arbejdsmiljøprisen 2020 i kategorien ”Arbejdsulykker”.

En vedvarende og fokuseret arbejdsmiljøindsats har givet markante resultater i Sanistål. I 2009 havde Sanistål 82 arbejdsulykker. Ti år senere i 2019 var der blot 8. Indsatsen og faldet - der er på 90 procent - er årsagen til prismodtagelsen.

- Arbejdsmiljøet og arbejdssikkerheden fylder rigtig meget i vores bevidsthed og handlinger. Derfor er vi virkelig glade og stolte af, at vi nu vinder Arbejdsmiljøprisen 2020, siger Christian B. Lund, adm. direktør i Sanistål i en pressemeddelelse.

Et fælles projekt

Det store fald i arbejdsulykker skyldes ikke kun ændrede arbejdsgange - det er hele kulturen og medarbejdernes adfærd, der har ændret sig. Det har krævet systematik, vedholdenhed og samarbejde, siger Clifton Augustine Deane, der er arbejdsmiljøkoordinator i Sanistål.

- Det her er et fælles projekt, som både ledelse og medarbejdere prioriterer højt. Resultatet er, at sikkerhed i dag er en naturlig del af vores arbejde, og alle tænker i sikkerhed. Vi har skabt en kultur, hvor vi tager ansvar for os selv og vores kolleger. Og når vi nu vinder Arbejdsmiljøprisen er det en kæmpe anerkendelse af det store arbejde, som vi i fællesskab har udført gennem de seneste ti år, siger han i samme pressemeddelelse.

Indsatsen fortsætter

Selvom det især er på Saniståls lager i Billund, at der er størst risiko for at komme til skade, så er arbejdsmiljø og sikkerhed på dagsordenen i hele organisationen. Arbejdsgange er blevet beskrevet, og der bliver systematisk fulgt op på alle nær-ved-ulykker. Og den systematiske indsats for et bedre arbejdsmiljø fortsætter hver dag i Sanistål, forsikrer arbejdsmiljøkoordinator Henriette Marker Thomsen:

- Med Arbejdsmiljøprisen er vi blevet bekræftet i, at vores indsats nytter, og vi fortsætter selvfølgelig for fuld styrke. Udover sikkerhed arbejder vi blandt andet med et trivselsprojekt, hvor vi alle sætter arbejdsmiljø, trivsel og samarbejde på dagsordenen, siger hun.

Målet er, at Sanistål slet ingen arbejdsulykker skal have, fortæller adm. direktør Christian B. Lund.

- Vi skaber store forandringer, når vi gør en fælles indsats. Derfor tror jeg også på, at vi når vores mål om nul ulykker, siger han.

Arbejdsmiljørådet uddeler Arbejdsmiljøprisen hvert år til en virksomhed, som har gjort en særlig indsats for arbejdsmiljøet, som kan inspirere andre.