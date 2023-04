Ville stoppe som købmand: Nu sætter Peter millionbeløb i landsbys brugs

HVALPSUND: Egentlig ville Peter ikke være købmand længere. Men så fik han et godt tilbud fra Dagli'Brugsen i Hvalpsund.

Peter Uttrup Orbesen smiler. Det gør den nye uddeler i havnebyens bedste - og eneste - dagligvarebutik ofte.

Normalt er det ham der står for gode tilbud. Men dette kunne han selv ikke afslå: - Om han ville være konstitueret leder af en brugs, der ikke er styret centralt, men af en engageret lokal bestyrelse?

Det giver ikke sig selv at holde liv i en købmandsbutik som Dagli'Brugsen i Hvalpsund. Derfor er daglige "ja-tak"-tilbud på nettet - som rejerne her - blevet en fast del af forretningen. Og omsætningen stiger. Foto: Lars Pauli

- Jeg var ellers blevet enig med mig selv om, at jeg skulle prøve en anden branche. Jeg har været i Coop hele mit voksne arbejdsliv. Men det med at arbejde et sted, hvor man kunne bestemme langt det meste lokalt, tiltalte mig. Så jeg sagde ja. Og da stillingen blev slået op søgte jeg og fik den. Det er jeg rigtigt glad for i dag, siger den 34-årige uddeler.

Det er nu et år siden at han blev midtpunkt i forretningen. Let kendelig på sit gode humør og stærke, energiske arme, der snart svinger rundt mellem varerne, snart finder tasterne på kasseapparatet eller bogstaverne på computeren.

Giver ikke sig selv

- Dagli'Brugsen er vigtig for byen. Det er et stort mødested, og det giver også liv. Men vi ved godt, at det ikke giver sig selv. Vi skal gøre noget aktivt, ellers handler folk et andet sted, fortæller uddeleren.

Siden han kom til er den årlige omsætning steget med 1,1 million kroner. Blandt andet fordi han er flittig til at lægge "ja tak"-tilbud ud på Facebook. Lidt under 16 millioner kroner venter han at årets omsætning stiger til. Og så er der blevet ekstra plads til smil i butikken. Håber han:

- Dagli'Brugsen skal være som en lille familie, hvor der også er plads til at have en dårlig dag. Er det et rart sted at være, hvor der er plads til at være sig selv, så smitter det af på stemningen på en god måde. Så får flere også lyst til at handle her, mener han.

Hvalpsund kan ikke undvære det centrale mødested i DagliBrugsen. Foto: Lars Pauli

15 års erfaring

Erfaring har han masser af. Peter Uttrup Orbesen er vokset op i Nøragerm hvor han stadig bor, og blev uddannet i Kvickly i Aars i 2008 og har siden arbejdet på flere niveauer i Kvickly'er rundt om i landet. Blandt andet var han efter tiden i Aars fire et halvt år i Skive og siden i Vejen ved Kolding, hvor han var næsten lige så lang tid. Dertil også i Nibe samt Lystrup ved Aarhus.

Alle sammen kædestyrede, ligesom den i Aalestrup, hvor han troede han afsluttede sin købmandskarriere efter fem måneder som uddeler. Lige indtil telefonen ringede fra Hvalpsund.

Summer bag kulisser

- Det er ikke fordi der nødvendigvis er noget galt i at være styret mere direkte af Coop. Der er bredere rammer for selvbestemmelse end i mange andre kæder. Men det tiltalte mig, at vi ofte kan lave helt lokale løsninger, vi selv tror på, forklarer Peter Uttrup Orbesen.

Rundt om skramler det af hverdag. Fire af medarbejderne ordner varer og sætter på plads rundt i butikken.

Hvad man ikke kan høre mellem hylderne er, at det bag kulisserne summer af planer for butikkens fremtid.

Det konstante arbejde med at holde priserne nede og varelageret oppe passer Peter Uttrup Orbesen godt. Her kommer påskebrygget på plads. Foto: Lars Pauli

Plads til nye ideer

- Bestyrelsen har lagt en plan med et budget for den på 2,8 million kroner. Ikke alt finansiering er helt på plads, men det er tæt på. Den lokale opbakning er stor, og vi venter at gå i gang med at lave om for alvor til september. Vi regner med at lave så meget, at der går 25 år til næste store omrokering, fortæller Peter Uttrup Orbesen.

Udformningen er ikke lagt helt fast. Med vilje. For senere på året kaldes til informationsmøde, hvor alle brugere af stedet bliver inviteret til at komme med deres ideer til, hvordan fremtidens Hvalpsund-købmand skal se ud.

- Det kan jo være, at der er nogen der savner noget, vi ikke lige har tænkt over. Så der skal være plads til at noget nyt kommer ind. Men bager-afdelingen skal vi i hvert fald have moderniseret, lyder det foreløbige bud.

Priserne skal holdes nede, hvis kunderne blive i butikken. Men billigst på alle varer bliver en Dagli'Brugsen ikke. Og det kan kunderne i Hvalpssund godt leve med, mener uddeleren. Foto: Lars Pauli

Vil forsyne sig selv

Det er især energiregningen det handler om. Efterårets lærestykke i hvor voldsomt udgifterne kan stige uden særligt varsel, har også sat sine spor i Hvalpsund.

- Regningen steg voldsomt her som mange andre steder. Også selv om vi sparede det vi kunne. Så nu vil vi være næsten selvforsynende, forklarer han.

De kølediske, der har holdt Hvalpsunds varer kolde i over 25 år, skal udskiftes. Så kan man spare 60-70.000 kilowatt-timer om alene på dem. Dertil skal der solceller på taget, så man i alt skal betale for over 100.000 kWh færre end nu.

- Køl og frys er så gammelt at det stadig kører på freon. Det er både skadeligt for miljøet og dyrt, hvis der går hul på et rør. Det koster 1200 kroner literen plus moms, og fejl sker nok oftere, jo ældre systemet bliver, forklarer han.

Udsolgt til banko

Peter Uttrup Orbesen er ikke i tvivl om, at han kom på rette vej, da han sagde ja til jobbet i Hvalpsund. Og at de 2,8 millioner kroner, der nu sættes på højkant, asfalterer en vej ind i fremtiden for både butik og by.

Det er byens 600 faste beboere tilsyneladende enige i.

Da der fornylig blev kaldt til banko på værtshuset Lord Nelson i sidste uge for at skaffe grundkapital til solcellerne, blev alle 150 pladser solgt på forhånd.

Når kunderne er sådan, er det altså sjovt at gå på arbejde.