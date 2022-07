Vin-startup vokser ud af rammerne: Får støttekroner til specialdesignede smagerum

NYKØBING:En gennemsnitlig dansker drikker 37,7 flasker vin om året - svarende til en halv flaske om ugen - og trods vort lands beskedne størrelse er der over 1400 vinimportører i Danmark, der kæmper om at stille danskernes tørst efter de gode druer.

Én af de nye på markedet er webshoppen Vin-huset.dk, der drives af kompagnonerne Bjarke Green Pedersen og Regin Iversen fra virksomheden Spritbørsen ApS.

Webshoppen er i dag placeret i et butikslokale midt i Nykøbing, hvorfra de to forretningspartnere i forvejen driver webshoppen Gin-huset.dk, der kan prale med at have ét af landets største udvalg af gin.

De to er absolut ikke grønne, når det kommer til iværksætteri og livet som selvstændig forretningsdrivende, men det nye projekt fik alligevel en uventet hård start.

- Vi startede så småt i april, men kom først for alvor i gang i juni, fordi vi blev ekskluderet fra Google ads, fortæller Bjarke Green Predersen og uddyber:

- Vi fik den begrundelse fra Google, at det var fordi, man ikke må reklamere for alkohol i Sverige. Men selvom vi prøvede at forklare, at vi ikke var baseret i Sverige og desuden ikke rettede vores reklamer mod svenskere, så tog det rigtig lang tid at få rettet op på fejlen.

Aftaler med franske vinhuse

Men trods modvind er Vin-huset.dk nu endelig søsat og klar til at forsyne danskerne med gedigen fransk vin. Virksomheden har flere eksklusivaftaler med franske vinhuse, der gør dem til eneforhandler i Danmark:

- Det kræver selvfølgelig, at vi skal have udbredt kendskabet til den vin, vi forhandler, fordi vi er det eneste sted, den kan købes, siger Regin Iversen, der er sikker på, at produktets kvalitet nok skal tale for sig selv.

- Vi går efter at få vin ind, der har opnået en eller anden form for præmiering. Smag og behag er jo forskellig, men har man fagfolk, der har sagt god for en vin, så er der i hvert fald ikke noget at udsætte på kvaliteten, tilføjer Bjarke Green Pedersen.

De to partnere vil ikke udelukke, at der med tiden bliver tale om at udvide sortimentet af vin til også at omfatte andre oprindelseslande, men indtil videre er det det franske, de satser på.

- Vi tror på, at fransk vin er på vej til at blive kæmpestort. Nu har det i nogle år været italiensk vin, som alle ville have, men alt tyder på, at det er ved at vende til fransk fordel, siger Regin Iversen.

Indtil videre er lageret ganske interimistisk, men med de nye LAG-støttekroner er der udsigt til mere moderne faciliteter. Foto: Bo Lehm

Leder efter mere plads

Kasserne med vin opbevares indtil videre på paller i et interimistisk lagerlokale, men Bjarke Green Pedersen og Regin Iversen er i gang med at lede efter et nyt lejemål med nogle flere kvadratmeter til deres voksende forretning.

Det bliver dog formentlig først på den anden side af nytår, for inden da kommer forretningens absolutte højsæson i fjerde kvartal, hvor virksomheden på tre måneder skal tjene lige så meget, som de tjener resten af året tilsammen.

Regin Iversen og Bjarke Green Pedersen har tidligere været en del af Grøntbørsen Mors, hvor man har travlt hele året, med arbejdsdage der startede kl. 3 om morgenen, så nogle enkelte måneder med ekstra travlhed virker som barnemad for de to.

Også selvom de to ikke havde den store forstand på vin og gin, eller på at drive webshop, da de sprang ud som kompagnoner i Gin-huset.dk og Vin-huset.dk.

- Jeg tror ikke, jeg drikker mere vin end så mange andre. Jeg så en mulighed for at gå med i en forretning og få en hverdag, hvor jeg kan tilpasse mit arbejde bedre efter familien, og holde ferie sammen med dem, siger Bjarke Green Pedersen.

Ved den seneste uddeling Spritbørsen ApS har fået tildelt over 162.000 kr. fra LAG til den forestående udvidelse. Virksomheden vil indrette et nyt og større lager, der skal være optimeret til webshop-salg og give plads til håndtering af paller samt pakning til private og erhvervskunder.

Sammen med det nye lager skal der indrettes kontor, mødelokaler og showroom for begge webshops, og så skal der indrettes lokaler, hvor der kan holdes oplevelsessmagninger for både vin og gin. I disse særlige "smagerum" skal indretning og vægbemaling give gæsterne den helt rigtige fornemmelse af fransk landidyl, mens de smager på varerne.

Hvor virksomhedens nye lokaler skal findes, er dog ikke afklaret endnu.

Ikke for stort

Hvor store er ambitionerne for Vin-huset og Gin-huset i fremtiden?

- Hvis vi bliver en fire-fem ansatte, så har vi ikke lyst til at være større. Vi har begge prøvet at arbejde med 25-30 medarbejdere, og det bliver for hektisk, så vi har ingen ambitioner om at blive kæmpestore, siger Regin Iversen.

Til august deltager Gin-huset.dk og Vin-huset.dk i Kulturmødet, hvor de vil facilitere både gin og vin-smagninger for de glade kulturgæster. Det kommer til at foregå i Scenekunstens Hus, og gin-smagningen vil blive afviklet i samarbejde med den aarhusianske gin-producent Njord.