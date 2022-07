Vinbar solgte gavekort og gik konkurs to dage senere: - Det er usmageligt

AALBORG:Det blev ikke kun mødt af ”Tak for denne gang”-beskeder, da Douro Wine Bar onsdag aften fortalte på sin Facebook-side, at baren havde haft sin sidste åbningsdag.

- Grundet flere omstændigheder er det ikke længere muligt at drive baren videre, og vi må derfor lukke, skrev holdet bag vinbaren i opslaget og uddybede:

- Vi er utrolig kede af, at det medfører gener og tab for nogle, og vi håber på jeres forståelse.

Opslaget har fået flere kunder til at spørge ind til deres allerede betalte gavekort og vin. En af dem er Mette Nørgaard fra Aalborg, som var noget overrasket. Hun havde nemlig købt et gavekort til vinbaren lørdag.

- Jeg synes, det er så usmageligt, man kan finde på det, når det er så tæt på.

- Jeg kunne forstå det, hvis jeg havde købt gavekortet for fire måneder siden, hvor de kunne tænke, det måske kunne nå at vende igen. Men halvandet døgn før, de finder ud af, de går konkurs, det, synes jeg, er usmageligt, at man kan finde på, fortæller hun.

Mette Nørgaard har selv været gæst på baren i flere år. Gavekortet skulle bruges til en 50-års fødselsdag. Privatfoto

Ifølge Mette Nørgaard har hun mailet med en af ejerne af vinbaren, der fortæller, at selskabet er gået konkurs, at han ikke kan andet end at beklage, og at hvis det stadig kunne nås, kunne hun forsøge at få banken til at trække pengene tilbage. Ellers var eneste mulighed at anmelde kravet i konkursboet. Han skriver desuden til Mette Nørgaard, at de frem til mandag troede baren ville køre videre.

Er det ikke fair nok, de sælger dig gavekortet lørdag, hvis de mandag finder ud af, baren må lukke?

- I princippet kan man sige, at alle kneb gælder. De havde jo åbent.

- Jeg synes bare, det er usmageligt. Hvis det havde været min virksomhed, havde jeg nok sagt, vi ikke udstedte gavekort længere.

Vil undersøge nærmere

Mette Nørgaard forklarer, at hun ikke kender noget til reglerne for konkursboer og kuratorer, men at hun nu vil sætte sig ind i reglerne, så hun muligvis vil anmelde et krav.

- Det er et gavekort på 500 kroner, jeg overlever nok. Vi skal ikke have røde bøffer i aften, og jeg skærer bare ned et andet sted, for jeg skal ud at give fødselaren en ny gave. Det er mere, at jeg er megaflov over, at jeg har givet en værdiløs gave, forklarer hun.

Det har ikke været muligt at få kontakt til Douro Wine Bars danske medejer Daniel Kjærulf Kvistgaard. Aalborg:nu ville gerne have spurgt, om han synes, det er i orden at sælge gavekort så tæt på en lukning, og hvorfor vinbaren lukker.

På Facebook har vinbaren svaret Mette Nørgaard, at det først blev dem bekendt, baren måtte lukke i ugen efter hendes køb om lørdagen.

- I lørdags var der desværre ingen, der vidste, at dette ville ske. Beklager de gener, det måtte medføre.