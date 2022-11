Vingeboss lander topjob hos Aalborg Portland: Han får en afgørende rolle

AALBORG:Han har i årevis stået i spidsen for Nordjyllands største private arbejdsplads, Siemens Gamesa, der med sine enorme vindmøllevinger er i frontlinjen af den grønne omstilling.

Nu skifter den 49-årige fabrikschef Peter Birkegaard til en anden stor nordjysk arbejdsplads, hvis profil er væsentligt mere sort end grøn.

Peter Birkegaard er ansat som ny managing director hos Aalborg Portland, der i offentligheden er bedst kendt som landets suverænt største udleder af CO2.

Dermed erstatter han et af Aalborg Portlands mest kendte ansigter udadtil, Michael Lundgaard Thomsen, som i stedet bliver kommerciel direktør.

Peter Birkegaard får ansvaret for den danske cementproduktion og skal samtidig bidrage til den grønne omstilling, som Aalborg Portland i disse år investerer milliarder i.

- Peter Birkegaard kommer med sin enorme erfaring uden tvivl til at spille en afgørende rolle for Aalborg Portlands udvikling de kommende år, lyder det fra Søren Holm Christensen, adm. direktør for Aalborg Portland i Norden og Baltikum.

Store investeringer

Aalborg Portland har det seneste årti investeret store summer i at gøre sin cementproduktion grønnere. For eksempel er virksomheden i gang med at udfase fossile brændsler i produktionen til fordel for natur- og biogas.

Derudover satser Portland stort på en ny type cement, FutureCEM, som er mere CO2-venlig.

Og om få uger sættes et nyt pilotanlæg til CO2-fangst i drift. Det skal danne grundlag for etableringen af et kæmpemæssigt anlæg, der vil opfange store dele af den CO2, som fabrikkens cementproduktion udleder.

- Rent fagligt ligger der derfor nogle utroligt spændende udfordringer i forbindelse med produktionen hos Aalborg Portland, som jeg glæder mig til at tage fat på, siger Peter Birkegaard.

Peter Birkegaard. Foto: Martél Andersen

Peter Birkegaard kommer til Aalborg Portland fra en stilling som fabriksdirektør hos vindmølleproducenten Siemens Gamesa, hvor han ligeledes tidligere har bestridt rollen som teknisk direktør. Han har i alt over 24 års erhvervserfaring fra multinationale industrivirksomheder.

CO2-udlederen over dem alle

Peter Birkegaard vil referere til Søren Holm Christensen, der er adm. direktør for Aalborg Portland i Norden og Baltikum. Michael Lundgaard Thomsen vil fremover indgå i Peter Birkegaards lederteam som kommerciel direktør.

Aalborg Portland er Danmarks eneste cementfabrikant med godt 800 ansatte herhjemme. Koncernen, der er italienskejet, omsatte sidste år for 10 milliarder kroner og tjente 1,2 milliarder kroner efter skat.

Fabrikken på Rørdalsvej i Aalborg udleder cirka 2,2 tons CO2 om året. Det er med afstand mest af alle virksomheder i Danmark, faktisk næsten 14 gange mere end den næststørste udleder, Nordic Sugar, der driver to sukkerfabrikker på Lolland og Falster.