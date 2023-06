Kontoruddannede Vinni søgte nye udfordringer: Nu driver hun millionforretning

VRÅ: Ni millioner kroner havde ægteparret Vinni Bahr Karlsen og Tonni Thomsen i omsætning sidste år. Hvilket bliver fortalt med et meget stille smil. Og når man spørger, hvor meget de så tjente, bliver parret endnu mere beskedne.

Men revisoren siger, at det vist går meget godt, lyder svaret.

Baggrunden for succesen er en helt speciel og ikonisk to-hjulet maskine, som vi finder langt ude på landet.

For herude, blandt bølgende marker, legesyge lærker og lyden af en ko, finder vi også en berusende rå lugt af olie. Og pludselig lyder et brutalt brøl fra en Harley-Davidson.

For det er det, virksomheden og værkstedet beskæftiger sig med:

Køb af salg af brugte Harley'er, salg af nye og gamle reservedele samt reparationer og ombygninger af Harley-Davidson.

Virksomheden på Vejbyvej ved Hjørring hedder Fch Custom.

Det er Vinni Bahr Karlsen, som ejer virksomheden. Foto: Bente Poder

Kunderne, som kommer fra hele Danmark og fra dele af Norge, er for eksempel politimanden fra Aalborg, den lokale griseavler, medlemmer af Hells Angels - og alle derimellem.

Et stort lager

- I dag har vi nok Danmarks største lager af brugte Harley Davidson-reservedele, fortæller Vinni Bahr Karlsen, som ejer Fch Custom.

Tonni Thomsen var udsat for en alvorlig arbejdsulykke for 20 år siden, og han er ansat i et flexjob i virksomheden.

Interessen for motorcykler har Vinni Bahr Karlsen nærmest altid haft.

Som 17-årig havde hun en ven, som købte en Triumph, der ankom i en papkasse. Og som skulle samles del for del.

Faktum er, at Vinni op gennem årene er blevet mindst lige så god til at skrue på en motorcykel som en udlært mekaniker.

Færdig på handelsskolen

Da Vinni blev færdig på handelsskolen, blev hun senere uddannet på et kontor.

Men ved en tilfældighed - mildt sagt - stod Vinni lige pludselig som ejer af en minkfarm. Og var selvstændig minkavler i 15 år.

Værkstedet har opbygget et stort lager af brugte reservedele til Harley-Davidson motorcykler. Måske Danmarks største, faktisk. Foto: Bente Poder

Arbejdet blev dog efterhånden lidt for indviklet med stive regler om blandt andet "gyllerender", ligesom der heller ikke var mulighed for at udvide farmen.

Så nu skulle der søges nye udfordringer.

Ved siden af minkfarmen arbejdede Vinni også hos entertaineren Niels Hausgaard, hvor hun - udover at passe heste - stod for vedligeholdelsen af ejendommene.

- Så jeg har jo altid kunne "rette lidt ud", kalke og lægge to mursten ovenpå hinanden, så de lå nogenlunde lige.

Og eftersom Vinni var vant til at bo i "gamle huse", som tit skulle repareres, var det egentlig ganske oplagt at tage uddannelsen til murer.

Men efter nogle år var Vinnis knæ ved at være slidt op. Og hvad gør man så?

Under covid-19 fordoblede ægteparret deres omsætning. Foto: Bente Poder

Jo, nu var det tid til at kæde hobby sammen med sit arbejde, og for 10 år siden overtog Vinni Bahr Karlsen Fch Custom.

Prisen varierer

Under covid-19 solgte Vinni og Tonni nærmest alle deres motorcykler og reservedele, for nye kunder kom til hver dag. Og omsætningen blev fordoblet, fordi folk pludselig havde tid til at dyrke en hobby.

At skrue på og eje en Harley kan næsten ikke blive mere livsstil, og i værkstedet holder der for eksempel en brugt Harley-Davidson til 62.000 kroner. Men du kan også sagtens købe en brugt Harley til 350.000 kroner.

Vinni og Tonni kan ikke give en præcis beskrivelse af en typisk kunde. For det er folk i alle sociale lag - gerne over de 30 år, som køber en Harley-Davidson.

Vinni har aldrig haft problemer med at søge udfordringer i forskellige brancher, der typisk er domineret af mænd. Foto: Bente Poder

- Og det er jo ikke altid, folk lige har råd til at købe en Harley. Så i stedet har vi oplevet, at folk gerne vil bytte med en hest, en båd eller et hus, fortæller Vinni Bahr Karlsen med et smil.

Lørdag 1. juli holder Fch Custom 10 års jubilæum, som fejres med åbent hus.