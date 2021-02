Virksomhed ansætter 30 midt i kæmpe vækst

FARSØ:Mens mange virksomheder lige nu kæmper for livet, har vinduesproducenten Outline i Farsø usædvanligt travlt.

Faktisk har de så travlt, at de er gået på jagt efter 30 nye medarbejdere til produktionen midt i det, der plejer at være lavsæson på fabrikken.

Ifølge administrerende direktør Jens Sørensen har ordrebogen aldrig været større.

-Normalvis skruer vi ned for bemandingen hen over vintermånederne, men i år er der vendt op og ned på alting. Vi mærker en usædvanlig stor efterspørgsel, siger han i en pressemeddelelse.

De nye medarbejdere bliver hovedsageligt ansat i aften- og nattevagter, da det er her, Outline kan skrue op for kapaciteten, fortæller direktør Jens Sørensen. Arkivfoto: Martél Andersen

Vinduesfabrikken, der også producerer døre, har allerede ansat de første 20 nye medarbejdere, men leder fortsat efter yderligere ti.

- Det er både faglærte og tillærte. Flere kommer fra andre erhverv, der på en eller anden måde er ramt af krisen. De bliver oplært hos os. Vi regner med at have de sidste ansat inden for den næste halvanden måned, siger Jens Sørensen til NORDJYSKE.

De ekstra hænder skal bidrage til, at fabrikken kan få leveringstiderne ned.

- Vi har solgt rigtig godt hen over efteråret og vinteren, og også meget mere end vi overhovedet havde forventet. Vores ordrebog har aldrig været så stor som nu, Det har derfor også udfordret vores hurtig- og lynleveringskoncepter, hvor vi lover produktion og levering af specialproducerede vinduer og døre på helt ned til fire arbejdsdage.

- Vi er begunstiget af, at Familien Danmark bruger penge på deres boliger. Samtidig er vi lykkedes med at have koncepter og produkter, der er efterspørgsel på, siger Jens Sørensen til NORDJYSKE.

Outline sælger til trælaster og byggemarkeder i Danmark, men har også eksportsalg til større byggeprojekter i Irland. Arkivfoto: Martél Andersen

Coronapandemien er dog ikke den eneste forklaring på den store efterspørgsel. Også eksportsalget er gået op, og i forbindelse med de nye krav til vinduer i 2021, er der større efterspørgsel på virksomhedens trelagsvinduer.

Direktør Jens Sørensen kalder den høje vækst en uvirkelig situation.

- Det er lidt et dilemma. Vi har rigtig mange medarbejdere, der har familie eller pårørende, som sidder i den modsatte situation og enten er afskediget eller har fået deres butik lukket ned. Det er vi rigtig ydmyge over. På den anden side er vi nødt til at agere ud i det, siger direktøren.

Han ønsker ikke at oplyse, hvor meget omsætning og ordrebeholdningen er vokset med henvisning til, at Outline er en del af den børsnoterede vindueskocern Inwido.

