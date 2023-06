Virksomhed er trådt ud af skyggen - nu ansætter de ny direktør

HJØRRING:For syv år siden levede de en stille tilværelse.

I dag er de ved at have slået deres navn fast i branchen.

Pumpevirksomheden JS Proputec en af de store spillere inden for sit felt. Og de senere år er både medarbejderstab og omsætning skudt i vejret.

Nu har virksomheden, der ligger i Hjørring, ansat en ny direktør.

Det er Charlotte Møller Damgaard, der kommer fra en ledende stilling hos automationsvirksomheden Körber, det tidligere Riantics, i Arden.

Hun overtager posten fra Anders Rytter Madsen, der fortsætter i en stilling som kommerciel direktør i virksomheden.

- Det er virkelig en flot rejse, som Anders og medarbejderne har været på. De er vokset stabilt, og indtjeningen er fulgt med. Det er et tegn på, at man gør noget rigtigt, siger Charlotte Møller Damgaard.

Siden Hjørring-virksomheden fik ny direktør i 2016, har der således været fart på udviklingen. Foto: Bente Poder

23 nye lande

Senest har pumpevirksomheden leveret sit bedste resultat nogensinde med et overskud efter skat på 3,7 millioner kroner.

Det er næsten en tredobling af resultatet i 2021.

JS Proputec leverer pumpeløsninger til særligt slagteri- og fiskeribranchen, der hjælper virksomheder med at håndtere og flytte værdifulde biprodukter.

Det gælder blandt andet knogler, skrog og indvolde, som bruges til at lave nye produkter. Blandt andet kød- og benmel og fiskeolier og olier til biobrændsel.

Virksomheden er gået fra at levere enkeltstående pumper til i dag at kunne levere hele løsninger til kunderne. Samtidig har man haft succes med at opdyrke nye markeder og gjort entré i 23 nye lande.

I dag eksporterer JS Proputec sine pumpeløsninger til Nord- og Sydamerika, Vesteuropa samt Australien og New Zealand.

JS Proputec leverer pumpeløsninger til særligt slagteri- og fiskeribranchen. Foto: Bente Poder

Fortsat vækstmuligheder

Vækstrejsen begyndte for alvor i 2017 med Anders Rytter Madsen ved roret.

Inden da levede virksomheden en stille tilværelse.

- Da jeg kom hertil, kunne jeg se, at virksomheden havde potentiale. Vi havde vi nogle helt unikke produkter - men man havde også fornemmelsen af, at der helst ikke var nogen, der skulle vide noget om det, sagde Anders Rytter Madsen sidste år til Nordjyske.

Han lavede en treårs-plan. Og da målene blev indfriet før tid, lavede han en ny.

Man kunne umiddelbart tænke, at det kunne virke lidt angstprovokerende at overtage en virksomhed, der er vokset så kraftigt i flere år.

Men Charlotte Møller Damgaard er ikke nervøs.

- Jeg kan se, at der fortsat er vækstpotentiale. Der er stadigvæk markeder og muligheder. Men det er klart, at jeg går til opgaven med stor ydmyghed, siger hun.

Tilbage i foråret fik pumpevirksomheden en stor ordre på 30 millioner kroner fra en tysk fiskemelsproducent

Den skal bane vejen for flere ordrer på komplette løsninger.

Et andet udviklingspunkt er internet of things- også kaldet IoT.

- Vi vil gerne kunne supplere vores hardware med noget software. Det kunne for eksempel være nogle systemer, der via kunstig intelligens giver vores kunder besked, når deres maskiner trænger til et vedligehold, siger Charlotte Møller Damgaard.

JS Proputec har i dag 35 ansatte.