Virksomhed glad for rådgivning: Nu har vi travlt

NORDJYLLAND:Der blev pludselig stille i virksomheden.

Alle medarbejdere var blevet sendt hjem, og Lars Kobberholm spekulerede helt naturlig på, hvordan hans virksomhed Larko Magnet International A/S skulle finde vej gennem krisen.

Det var, da statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned den 11. marts 2020.

- Alt gik jo mere eller mindre i stå fra den ene dag til den anden - stort set. Der måtte ske et eller andet, siger Lars Kobberholm.

Han kontaktede derfor efter nogle uger foreningen MODCORONA. Foreningen består af frivillige erhvervsledere, der gerne vil rådgive andre virksomheder gratis og ulønnet.

- Det lød meget spændende. Jeg kunne jo se, at det var erhvervsfolk med en kompetence og erfaring, der gerne ville yde et bidrag i den gældende situation. Så efterfølgende kontaktede jeg til foreningen og fik svar samme dag, siger han.

Det var ikke fordi virksomheden Larko Magnet som sådan led økonomisk.

- Det var lige så meget et spørgsmål om, hvad der kom til at ske fremover. Jeg skulle nødig komme i den situation, at egenkapitalen stille og roligt gik den forkerte vej. Jeg tænkte: hvordan gør vi det bedst og ikke mindst hvordan?

Lars Kobberholm kom i kontakt med en af foreningen MODCORONAs frivillige rådgivere, direktør Jakob Mohr Christensen.

Han er i øvrigt en af de tre erhvervsledere, man kan få forbindelse til i første omgang ved at ringe til MODCORNAs hotline onsdag 3. februar mellem kl. 10 og 12.

MODCORONA MODCORONA er en forening, der består af 60 erhvervsledere fra hele landet. Formålet er gratis og frivilligt at hjælpe virksomheder, der er mærket af coronakrisen. Man kan altid ringe eller skrive en mail til foreningen MODCORONA er landsdækkende og oprettet i marts 2020. Kilde: modcorona.dk VIS MERE

Her vil sekretariatsleder Anders Heide Mortensen tage imod opkald for derefter at matche den enkelte virksomhed med en rådgiver i løbet af dagen eller næste dag.

- Jeg sendte en mail og blev ringet op af Anders Heide Mortensen. Derefter kom jeg i forbindelse med Jakob Mohr Christensen, som vi løbende har kommunikeret med, enten på telefon, mail eller i møder siden maj 2020, siger han.

Der kan være forskel på, om en rådgivning er af kortvarig eller længerevarende karakter afhængig af problemets omfang.

Lars Kobberholm havde således aldrig tidligere bedt om ekstern rådgivning.

- Jeg er jo selvstændig, så virksomheden klarer sig selv og de udfordringer, der måtte komme. Jeg ville gå meget langt, før jeg bad om rådgivning i henhold til den gældende situation. Men så kom coronakrisen, siger han.

Så han overvandt sin opfattelse af, at i nogle situationer er det måske en god ide med kvalificeret rådgivning.

- Jeg fik hurtigt en fortrolighed, og vi gennemgik fortrolige informationer, siger han.

Han er glad for den sparring, han har fået.

- Vi talte om, hvad vi er gode til og prioriteringer i arbejdsgangen, kundepotentiale og fremtidsperspektiver. Der kom en råd tråd, og nu retter vi øget fokus på de områder i virksomheden hvor potentialet ligger. Jakob Mohr Christensen var medvirkende til det spark, der skulle til, siger Lars Kobberholm.

Han vil gerne opfordre andre til at henvende sig til foreningen. Også selv om det kan være svært.

- Det har været hårdt. Det kan være svært at kigge indad og erkende, at man skal se på mulighederne og eventuelt herefter rette til, siger han og tilføjer:

- Det har også været rigtig godt. For rådgivningen har blandt andet været en medvirkende årsag til, at det er gået over forventning.

- Vi har travlt og kan ikke følge med lige nu. Vi har haft en godt 2020 og har fuld skrue på 2021 med vort dygtige personale. Så alt i alt er vi på rette vej, siger Lars Kobberholm.

Grafik: Jette Klokkerholm