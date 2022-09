Virksomhed med dybe lokale rødder gennemgår generationsskifte

THY-MORS:I mere end 24 år har Anders ”AC” Christensen haft sin daglige gang i Redoffice Konpap i Thisted, som han selv var med til at grundlægge i september 1998.

Men fra 1.oktober har Anders Christensen besluttet at stoppe i sit arbejdsliv, når Mickey Berg Kristiansen og Thomas Linde Nielsen indtræder i ejerkredsen, der udover de to nye, herefter udgøres Klaus Sørensen, Mads Larsen og Peter Rasmussen.

Konpap, der er en sammentrækning af ordene kontor og papir, blev grundlagt i september 1988 på Industrivej 13 i Thisted. I 2001 var man vokset ud af lokalerne og flyttede tværs over Industrivej til nummer 20, der husede den tidligere Glostrup Møbelfabrik.

- Det har været en fantastisk rejse, når man ser tilbage på, da vi startede med en håndfuld ansatte og til i dag, hvor vi er 50 medarbejdere i afdelingerne i Thisted, Nykøbing Mors, Skive, Holstebro og Viborg, siger Anders Christensen.

Den lokale forankring i nordvest- og vestjyske har altid været vigtig for Redoffice Konpap.

- Vi vil hellere være en måske mindre og lokalt forankret virksomhed, der hviler på vores jyske værdier, end være en del af en stor københavnsk eller international koncern, påpeger Anders Christensen.

Den 1. oktober får Anders Christensen mere tid til familien, til at rejse og ikke mindst til lidt flere runder på golfbanen, end tiden er til nu. Han ser lyst på Redoffice Konpaps fremtidige udvikling.

- Vi har tiltrukket medarbejdere til huset gennem årene, som har været dygtige på hver deres felt. Det har vi også gjort i forbindelse med generationsskiftet. Jeg er stolt over, at det er lykkede os at tiltrække to store kapaciteter som Mickey og Thomas. De har det drive, der skal til for, sammen med de øvrige ejere, fortsat at sikre en positiv udvikling af virksomheden, siger Anders Christensen.

De to nye medejere er da også helt på det rene med, at det er en stor arv, de skal være med til at løfte.

Mickey Berg Kristiansen har været i Redoffice Konpap i 16 år og startede som elev i Thisted-afdelingen. Han har siden starten arbejdet som kørende sælger og været tilknyttet afdelingen i Viborg de seneste fem år.

- Jeg er glad og stolt over at have været med så mange år, at have været med til at udvikle virksomheden og nu bliver en del af ejerkredsen. Vi går ydmygt til opgaven og kommer ikke ind og skal lave om på det hele. Vi skal holde fast i det lokale perspektiv og engagement, holde fast i den gode service og de fysiske butikker, siger Mickey Berg Kristiansen.

Thomas Linde Nielsen kommer med en salgs/teknisk Microsoft baggrund, med generelt software og IT-teknologi viden.

- Konpap er på en ny rejse, og jeg ser frem til, at vi skal udvikle forretningen endnu mere på det digitale område. Det gælder blandt andet på salgssiden, administration, web og lager/logistik. Vi skal forsat fokusere digitalt på videreudvikling af vores webshop og hele tiden være der, hvor kunderne er. Samtidigt skal vi sikre livsnerven i det lokale butiksliv, siger Thomas Linde Nielsen.