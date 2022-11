Virksomhed stod ikke til at redde: 45 har fået en fyreseddel

HANSTHOLM:Trods lange forhandlinger er det ikke lykkedes ledelse og medarbejdere at finde en løsning, hvor Hesselholt Fisk Eksport A/S i Hanstholm kan holdes kørende.

Derfor har samtlige af virksomhedens 45 medarbejdere i dag modtaget en fyreseddel. Det oplyser fiskevirksomheden i en pressemeddelelse.

"Det er med stor ærgrelse, at vi på vegne af ejerkredsen bag Hesselholt Fisk Eksport A/S, må meddele at Hesselholt Fisk Eksport A/S indstiller driften og nedlukkes pr. 31. december 2022", fremgår det af meddelelsen, der er underskrevet af administrerende direktør Ingeman Andersen.

Comtoir des Peches d’Europe du Nord, Frankrig, som er en del af UK Fisheries Ltd. Gruppen, er ejer af Hesselholt Fisk Eksport A/S. Den franske koncern købte virksomheden i 2019.

Årsagen til nedlukningen skal findes i flere forhold, men coronalukningerne på tværs af Europa i 2020 var startskuddet for en nedadgående kurve.

I 2022 er situationen yderligere kraftigt forværret, først med krigen i Ukraine, fulgt af høj inflation på alle de forbrugsvarer og ikke mindst energi, som bliver anvendt i forbindelse med Hesselholts produktion. Prisstigningerne har været i størrelsesordenen 100-400 procent.

Den meget kraftige omkostningsstigning har ikke været mulig at overføre til prisstigninger hos kunderne. Samtidig har virksomheden oplevet en tilbagegang i landinger af fisk til forarbejdning på mellem 40-50 procent i hele Nordatlanten (Island/Færøerne/Norge og Danmark) siden andet halvår 2021.

"Vi vurderer, at fiskemængder, inflationen og afsætning af vores produkter vil blive forværret i år 2023, set i forhold til det, vi har oplevet i år 2022. Vi ser derfor ingen mulighed for at forbedre selskabets situation på den korte bane, og nedlukning af selskabet er uundgåelig", skriver direktøren i meddelelsen.

Tager man et kig på regnskabstallene for de seneste par år, så er tendensen tydelig. Siden 2018 har der været røde tal på bundlinjen, og i seneste regnskab fremgår det, at årsresultatet efter skat på -3 mio. kr. i 2020 var faldet yderligere til -4,2 mio. kr. i 2021.