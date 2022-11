Virksomhed varsler lukning efter 61 år: Så mange står til at miste jobbet

HANSTHOLM:Hesselholt Fisk Eksport A/S, der er hjemmehørende på havnen i Hanstholm, har fredag varslet overfor sine ansatte, at der er planer om at gennemføre en såkaldt "kontrolleret nedlukning" af virksomheden.

Det bekræfter virksomhedens advokat Henrik Thinggaard overfor Nordjyske.

- På nuværende tidspunkt kan vi sige, at medarbejderne er orienteret om planerne om at lukke virksomheden ned med udgangen af året. Der er tale om en kontrolleret nedlukning, hvor ejerne har givet udtryk for, at man vil sende penge herop, så man kan svare enhver sit, forklarer Henrik Thinggaard.

45 ansatte står til at miste deres job, hvis virksomheden lukker. Eftersom der er tale om en massefyring, bliver der nu taget hul på forhandlinger med fagforening og ansatte for at afdække, om der er muligheder for at holde virksomheden kørende.

Lykkedes det ikke at finde en anden løsning, vil den varslede lukning af virksomheden stå ved magt, og Hesselholt Fisk Eksport vil dermed være nødsaget til at dreje nøglen om efter 61 år.

Niels Jensen, formand for 3F Thy-Mors bekræfter, at fagforeningen er til stede på virksomheden for at tage hånd om deres medlemmer.

Tilbage i marts 2009 begærede Hesselholt Fisk Eksport A/S sig selv konkurs, da virksomheden på grund af dårlig økonomi var insolvent. Dengang lykkedes det for administrerende direktør Ingeman Andersen at drive virksomheden videre i et nyt selskab.

Ingeman Andersen er fortsat direktør i virksomheden, men i 2020 blev virksomheden solgt til franske Comptoir des Peches D'Europe du Nord. Og det er altså denne nye ejer, der har meddelt, at man har planer om at lukke Hesselholt Fisk Eksport.

Regnskabstallene taler deres eget tydelige sprog. Siden 2018 har der været røde tal på bundlinjen, og i seneste regnskab fremgår det, at årsresultatet efter skat på -3 mio. kr. i 2020, var faldet yderligere til -4,2 mio. kr. i 2021.

I slutningen af oktober 2020 fik virksomheden en sur smiley af Fødevarestyrelsen, som ved kontrol havde fundet revnede gulve, kloakdæksler, der manglede belægning og afskallede fliser samt manglende rengøring. Virksomheden fik dog forholdene bragt i orden, og blev belønnet med en glad smiley, da kontrollanten vendte tilbage i december 2020.