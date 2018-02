Virksomheder er langt fra løfterne om flere praktikpladser

KØBENHAVN: Der blev oprettet omkring 350 nye praktikpladser i 2017 i virksomheder inden for de områder, som er omfattet af en trepartsaftale fra 2016.

Det oplyser Undervisningsministeriet på baggrund af nye tal for uddannelsesaftaler. Trepartsaftalen indeholdt en målsætning om 8000-10.000 flere praktikpladser frem mod 2025.

- På de omfattede uddannelser blev der indgået lidt over 34.500 uddannelsesaftaler i 2017, hvilket er én procent mere end året før, lyder det.

Med trepartsaftalen har virksomhederne forpligtet sig til en delmålsætning om, at der i 2018 skal være oprettet 2100 flere praktikpladser.

I fagforeningen Dansk Metal glæder Kasper Palm, forbundssekretær i uddannelses- og IKT-sekretariatet, sig over, at der er trods alt er blevet 237 flere praktikpladser i de danske industrivirksomheder.

- Vi kan se, det går fremad, men der er fortsat lang vej til mål. Det bliver nok svært at nå.

- Men i industrien er det måske gået op for virksomhederne, hvor stor en udfordring mangel på arbejdskraft rent faktisk bliver i fremtiden, og at man er nødt til at gøre en indsats, siger han.

Hos arbejdsgiverne i DA glæder uddannelses- og integrationschef Jannik Bay sig over, at der i december kun var 202 elever, der måtte sætte uddannelsen på pause, fordi de ikke kunne få en praktikplads.

- Det vidner om, at vi med skolepraktikken har et godt system, der holder hånden under de unge, indtil de finder den første praktikplads, eller har brug for en trædesten mellem to praktikforløb, siger han i en pressemeddelelse.

Samlet blev der indgået lidt under 42.300 aftaler om praktik i en virksomhed i 2017. Det svarer til et fald på fire procent sammenlignet med 2016. Antallet af praktikpladser i det private er steget, mens antallet af pladser i det offentlige er faldet.

Faldet skyldes især, at der er blevet skåret ned på optaget på uddannelser til pædagogisk assistent samt færre elever på uddannelserne til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper. Det oplyser Undervisningsministeriet.

/ritzau/