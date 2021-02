Virksomheder fik hjælp på hotline

NORDJYLLAND:Det var vidt forskellige virksomheder med vidt forskellige problemer, der ringede, da sekretariatsleder Anders Heide Mortensen i foreningen MODCORONA - i samarbejde med NORDJYSKE Medier - onsdag formiddag åbnede for en hotline i to timer til nordjyske virksomheder.

Foreningen MODCORONA består af 60 frivillige erhvervsledere, der stiller deres ekspertise gratis til rådighed. Hensigten er at dansk erhvervsliv skal komme så godt igennem coronakrisen som muligt.

MODCORONA MODCORONA er en forening, der består af 60 erhvervsledere fra hele landet. Formålet er gratis og frivilligt at hjælpe virksomheder, der er mærket af coronakrisen. Man kan altid ringe eller skrive en mail. Tlf: 20 67 07 08 Mail: sekretariat@modcorona.dk MODCORONA er landsdækkende og oprettet i marts 2020. Foreningen er støttet af Industriens Fond. Kilde: modcorona.dk VIS MERE

Onsdag formiddag rettede foreningen sig specielt mod nordjysk erhvervsliv, der med de syv kommunelukninger og minkkrisen samt de nuværende restriktioner har været gennem en hård coronakrise.

Det er specielt gået hårdt ud over små og mellemstore virksomheder, og det var også var de små selvstændige erhvervsdrivende opkaldende kom.

- Det var især mindre virksomheder, der ringede til os, siger sekretariatsleder i MODCORONA, Anders Heide Mortensen.

- Og det var med vidt forskellige problemstillinger, som vi er i fuld gang med at se om vi kan hjælpe dem med. Nogle er mere komplekse end andre, men fælles for dem er, at de har henvendt sig med et problem, som de gerne vil have hjælp til at løse, siger han.

Hans opgave var at matche virksomheder med i går specielt tre rådgivere, psykolog Torben Nielsen, direktør Jakob Mohr Christensen og advokat Nicolai Thornemann.

- Der var flere, som fik nogle ret konstruktive råd med det samme, fordi det kunne lade sig gøre. Andre af de virksomheder, der ringede, skal jeg have matchet med de rigtige rådgivere, siger han.

Der kom en halv snes henvendelser både inden, et par stykker inden og resten mens hotline var åben.

Det er stadig muligt at skrive eller ringe til sekretariatsleder Anders Heide Mortensen.

- Man kan ringe eller skrive en mail, siger han og tilføjer, at det så ikke nødvendigvis bliver samme dag, man får rådgivningen - men han selv svarer hurtigt tilbage.