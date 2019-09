VisitAalborgs direktør fratræder

AALBORG: VisitAalborgs direktør Rasmus Jerver har opsagt sin stilling med virkning fra udgangen af året. Baggrunden er, at han ikke ser sig selv som en del af ledelsen af den nye destinationsstruktur for nordjysk turisme, skriver VisitAalborg i en pressemeddelelse.

Bestyrelsesformand Claus Christensen tager på bestyrelsens vegne opsigelsen til efterretning:

- Rasmus Jerver har siddet på posten som VisitAalborgs direktør i fire år, og vi har været særdeles tilfredse med det arbejde og de forandringer, som Rasmus har stået i spidsen for. Turismeområdet er jo under markant forandring i disse år, og Rasmus Jerver har været kraftigt medvirkende til, at VisitAalborg i dag er foran udviklingen, fremhæver han og fortsætter: - At destinationsdannelsen tager tid og skaber frustrationer, må jeg have respekt for og tage til efterretning som et vilkår.

VisitAalborg og de øvrige turismedestinationsselskaber i Danmark har i en længere periode jævnfør opdrag fra Erhvervsstyrelsen arbejdet med en ny destinationsstruktur. Her er det i Nordjylland besluttet, at der blandt andet skal laves en ny turismeorganisation for østkysten, hvor Læsø, Brønderslev, Frederikshavn og Aalborg kommuner vil gå sammen. Det er denne nye struktur, som Rasmus Jerver ikke ser sig selv som en del af:

- Jeg har været overordentlig glad for mit virke i VisitAalborg. Vi har nogle fantastiske og engagerede medarbejdere og partnere fra turismeerhvervet. Sammen har vi virkelig flyttet tiltrækningen og serviceringen af turister op på et helt nyt niveau, forklarer Rasmus Jerver og fortsætter:

- Det har derfor været en særdeles svær beslutning for mig at tage. Men det er ingen hemmelighed, at arbejdet med den nye destinationsstruktur har krævet mange kræfter det seneste år. Her må der – og det har jeg også forståelse for – indgås mange kompromiser. Nu hvor konturerne af den nye struktur begynder at tegne sig, står det klart for mig, at jeg ikke kan se mig selv i denne.

Ifølge Claus Christensen vil bestyrelsen nu konstituere souschef Anja Otto Vangkilde Mathiasen frem til den nye konstruktion er på plads og herefter se på ansøgerfeltet til direktørstillingen for den nye destination.