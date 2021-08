Vognmænd bliver herrer i eget hus

NØRRESUNDBY:Dansk Distribution A/S har så meget fremdrift i den nordjyske forretning, at selskabet har erhvervet bygning og terminalfaciliteter på adressen Hedelund 6 i Nørresundby.

Hidtil har distributionsselskabet, der etablerede sig i Nordjylland i 2018 lejet sig ind på adressen, men en stærk udvikling har ifølge administrerende direktør Henrik Pedersen fået virksomheden til for alvor at slå rødder i regionen ved at få skøde på ejendommen.

- Siden vi etablerede os med eget personale i regionen, er det gået rigtig stærkt. Kunderne har taget rigtig godt imod os, og omsætningen har været og er stærkt stigende, siger han.

I 2020 blev selskabet kåret til Børsens Gazellepris.

Om ejendomsovertagelsen forklarer han, at da virksomheden fik mulighed for at købe den, var der ingen tvivl.

- Det giver mening i vores verden. Nu er vi uafhængig af udlejer, og det betyder, at vi kan kigge længere frem i tiden, siger Henrik Pedersen, der tilføjer, at det hele tiden har været selskabets ønske.

- Men det er først nu, muligheden er opstået, tilføjer den adm. direktør, der ser erhvervelsen af ejendommen som en cementering af selskabets fortsatte tilstedeværelse i Nordjylland.

- Til gavn for vores kunder, personale og de mange lokale nordjyske vognmænd, som vi beskæftiger på daglig basis, siger den administrerende direktør.

Siden 2018 har dansk Distribution haft en af sine tre hovedterminaler på Hedelund i Nørresundby.

Ejendommen er på ca. 2800 m2 og indeholder kontor og terminalfaciliteter og er beliggende på en ca. 18.000 m2 stor grund.

Dansk Distribution råder totalt over 13 terminaler geografisk fordelt i Danmark. Hovedterminalerne er placeret i henholdsvis Karlslunde, Taulov og Nørresundby.

Dansk Distribution A/S er en dansk fragtorganisation, der distribuerer alle former for stykgods og pallegods i hele Danmark fra dag til dag.

Selskabet råder over mere end 700 distributionsbiler. Materiellet ejes af vognmandsfirmaer med høj anciennitet fra det danske distributionsmarked.

- Det ældste firma har lige netop rundet de 125 år, og gennemsnitsancienniteten er over 25 år, siger direktøren.

De primære aktionærer i selskabet er hovedparten af vognmændene og ledelsen.

Selskabet blev stiftet i 2014 af tidligere aktionærer i Transportgruppen, der forinden var blevet solgt til PostNord.