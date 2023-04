Vognmænd kører i kolonne mod Christiansborg: - Hele landet er med

MORS:Vognmand Benny Nielsen er selv kørt i forvejen mandag aften mod Christianborg for at stå i spidsen for en demonstration, han aldrig havde drømt om, skulle blive noget han stod i spidsen for.

Men nu gør han det, Benny Nielsen, Fredsø Vognmandsforretning på Mors.

- Vi bliver over 100 lastbiler, der kører i kolonne, siger han.

Alene har han de seneste uger arrangeret alt forud for demonstrationen - lige fra at indhente polititilladelse, at arrangere taler, pølsevogn, deltagere og kolonnekørsel fra Avedøre tirsdag morgen kl. 7.45 mod Christiansborg.

- Der kommer også rigtig mange til selve demonstrationen, siger Benny Nielsen, der har fået vognmænd fra hele landet med sig.

Vreden skyldes en såkaldt ny km-afgift forbeholdt lastbiler - som regeringen - Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne - samt Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet står bag.

Ikke muligt at lade op

Lovforslaget kommer for at nå klimamålene om nedbringelse af CO2. Vognmændene skal dermed motiveres til at køre mere bæredygtigt i el-lastbiler.

1,3 kroner skal vognmændene betale pr. kørt km, men afgiften rammer skævt geografisk. Jo længere transport jo mere skal hver vognmand betale.

- Men de er tre gange så dyre, som diesel lastbiler. Og det er slet ikke muligt at lade lastbiler op, for der er slet slet ikke så mange ladestandere, forklarer Benny Nielsen, der mener, at man burde lægge afgiften over som en diesel-afgift.

Det er helt tosset

Han forklarer, at det bliver en kæmpe administrativ opgave, da afgiften lægges over på kunden i et ekstra tillæg, som altså skal regnes ud pr. kørt kilometer for hver enkelt kunde.

- Det her vil gå ud over de små og mellemstore virksomheder. Det er helt tosset, siger Benny Nielsen.

Foran på Christiansborg er der arrangeret taler. Ordstyrer er advokat Jacob Forman fra Forman Advokaterne.

- Der kommer også flere politikere til demonstrationen, forklarer Benny Nielsen, der altså er blevet så vred, at han nu håber på at kunne råbe lovgiverne op.

Selv går han på talerstolen kl. 10.30. Demonstrationen slutter senest kl. 17.