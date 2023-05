Vognmændene hader den som pesten: Forstå den omstridte afgift, de demonstrerer mod

NORDJYLLAND: De begyndte søndag aften og rullede det store skyts ud mandag morgen, før myldretidstrafikken for alvor tog til.

Vognmænd over hele landet er gået på barrikaderne i protest mod en afgift, som politikerne på Christiansborg har vedtaget.

Kilometerafgiften, hedder den i folkemunde.

Vognmændene siger, at den er skingrende skæv. At den bliver dyr og besværlig at administrere, rammer udkantsområderne uforholdsmæssigt hårdt, og at regningen i sidste ende havner hos forbrugerne.

Men hvad går den helt præcist ud på?

Forstå den på 2 minutter

Det handler kort sagt om, at politikerne vil skubbe transportbranchen i en grønnere retning. CO2-udslippet skal ned, og der skal langt flere el-lastbiler på vejene. Derfor slipper de fremover langt billigere i afgift end diesel- og benzindrevne.

Den nye afgift træder i kraft 1. januar 2025 og stiger løbende fem år frem. Til den tid skal en lastbil, der ikke kører på el, i gennemsnit betale 1,30 kroner ekstra per kørt kilometer i Danmark.

Jo flere kørte kilometer, desto dyrere for den enkelte vognmand. Særligt i et område som Nordjylland, hvor afstandene er længere end mange andre steder.

Afgiften gælder i første omgang kun for lastbiler over 12 tons og kun på en del af vejnettet. Fra 2027 vil den gælde alle lastbiler over 3,5 ton - og fra 2028 på hele vejnettet.

Vejafgift for lastbiler Fra 1. januar 2025 skal lastbiler betale vejafgift efter, hvor langt de kører i Danmark.

Den gennemsnitlige afgiftssats vil være ca. 1,3 kr. pr. km i 2030.

Afgiften vil være differentieret efter lastbilernes CO2-udledning.

Grønne lastbiler vil således betale mindst i afgift.

Afgiften vil gælde for lastbiler på 12 ton og derover fra 2025.

Fra 1. januar 2027 udvides afgiften til at gælde for lastbiler på 3,5 ton og derover.

Afgiften vil gælde for kørsel på statsvejnettet og øvrige veje, der er oplagte i forhold til sivetrafik, samt offentlige veje i miljøzoner - cirka 10.900 km.

Fra 1. januar 2028 vil hele det offentlige vejnet være omfattet (cirka 75.000 km). Skatteministeriet VIS MERE

For den enkelte vognmand kan der være tale om en ekstraregning i millionklassen. C.M. Transport i Nørresundby har tidligere anslået over for Nordjyske, at de vil skulle betale 8,2 mio. kr. ekstra om året.

Og at den eneste mulighed er at sende regningen videre til kunderne.

Mens en benzin- eller diesel-lastbil skal betale 1,3 kroner ekstra per kørt kilometer, slipper en el-lastbil – eller såkaldt nulemissionslastbil, som det hedder – med 0,2 kroner ekstra.

Vognmændenes problemer

Flere vognmænd siger, at de gerne hopper på den grønne bølge og investerer i grønne lastbiler. Problemet er bare, siger de, at prisen for en ny el-lastbil er cirka tre en halv gang højere end en almindelig lastbil.

Det samme gælder for vedligeholdelsen.

Blokaden er i gang. Foto: Henrik Bo

Derudover skal el-lastbilerne være i brug i 12 timer for at kunne klare en hel arbejdsdag på syv en halv time, fordi man undervejs i arbejdsdagen er nødt til at lade dem op.

Hvis altså man kan finde en ledig opladerstander, der kan håndtere så stort et køretøj.

Transportbranchen mener, at politikerne frem for en kilometerafgift burde have hævet afgiften på benzin og diesel.

Den afgift er nemlig allerede reguleret hos kunderne, hvorimod kilometerafgiften skal lægges oveni som et ekstra tillæg.

Kan ramme varerne i supermarkedet

Transportbranchen anslår, at den nye kilometerafgift i 2028 medfører en ekstraudgift for vognmændene på 3,3 milliarder kroner.

Den udgift skal kanaliseres videre ud til vognmændenes kunder, som så igen sender videre til slutbrugerne – hr. og Fru Danmark.

Lastbiler og traktorer har spærret tilkørslen til E45 - Nordjyske Motorvej. Svenstrup 15. maj 2023. Foto: Henrik Bo

Skatteminister Jeppe Bruus (S) erkender, at beskatningen kan få betydning for eksempelvis prisen på varerne i supermarkedet, men ifølge ham vil der blive tale om en marginal prisstigning.

- I dag udgør transportomkostninger en lille del af værdikæden. Det er klart, at der kan være nogle overgangsår her, hvor man lægger det over på forbrugerne, men det vil være utroligt marginalt i forhold til den enkelte vare, sagde han til TV 2.

Regeringen understreger samtidig, at i kampen for den grønne omstilling er alle dele af samfundet nødt til at omstille sig – også vejtransporten.

Det er SMV-regeringen samt Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet, som står bag den nye kilometerafgift.