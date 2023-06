Vognmand Benny blev mål for voldsomme trusler - nu smiler han igen

THY/MORS:Han nåede at blive Danmarks vel nok mest kendte vognmand, Benny Nielsen fra Fredsø Vognmandsforretning på Mors.

Men pludselig måtte han trække sig fra sin prominente plads som bannerfører for de utilfredse vognmænd, der protesterede heftigt mod en ny kilometerbaseret vejafgift på lastbilkørsel.

Onsdag eftermiddag var Benny Nielsen dog tilbage på talerstolen. Denne gang i noget mindre aktivistisk stil, som oplægsholder ved DI Thy/Mors' årlige erhvervstræf, men med det gode humør i behold.

Emnet var det samme, denne gang med fokus på, hvad loven - der i mellemtiden er blevet vedtaget i Folketinget - kommer til at betyde for transportbranchen. Og ikke mindst for de mange virksomheder, der hver dag køber transport, hvoraf flere lokale eksempler var repræsenteret blandt DI-medlemmerne i salen.

- Det er egentlig ikke os som vognmænd, der burde stå med det her alene, for vi løber hele industriens ærinde, sagde Benny Nielsen, der var flankeret af Karsten Lauritzen, branchedirektør for DI Transport.

Benny Nielsens frygt har hele tiden været, at afgiften ville komme til at skævvride Danmark, så vognmændene i udkantsområderne ville komme til at betale en uforholdsmæssig stor afgift, på grund af de lange afstande.

Det var blandt andet det, der drev ham til at arrangere en stor demonstration, hvor 300 lastbiler kørte i kortege til Christiansborg, i håb om at råbe politikerne op.

Men når man stikker næsen frem, risikerer man som bekendt at pådrage sig nogle hak. Det kan Benny Nielsen skrive under på.

- Jeg har virkelig fået nogle tæsk. Det har været sjovt og spændende at være med, og man får da et andet syn på mange ting, men det er også tidskrævende, siger han.

Benny Nielsen trak sig pludselig helt fra rampelyset 5. maj, bare 10 dage inden en varslet og voldsomt omdiskuteret vejblokade, hvor lastbiler ville lamme det danske vejnet. Dengang forklarede han til Nordjyske, at det var personlige trusler samt trusler om sabotage af Fredsø Vognmandsforretnings lastbiler, der fik ham til at trække stikket.

Når du ser tilbage på det nu, fortryder du så, at du valgte at være så højt profileret i det?

- Det har jeg ikke spekuleret på. Jeg har været mere bekymret for min egen forretning og for Udkantsdanmark generelt.

Men du er ved godt mod nu, når du ser tilbage på forløbet?

- Der var stort pres på, også personligt, og der var nogle voldsomme trusler, som var det, der fik mig til at trække mig. Men der var heldigvis mange andre, der stod klar til at tage over. Jeg tror og håber, at der bliver ro på nu, så brancheorganisationerne kan gå den politiske vej og forhandle, siger han.

Selvom loven er vedtaget, er håbet ikke ude for Benny Nielsen, der mener, at vognmændenes budskab er trængt igennem - også på Christiansborg.

- Jeg tror, loven bliver lavet lidt om. For 14 dage siden var jeg til et møde i en anden anledning, hvor vi alligevel kom til at snakke om lastbilafgifter, og der var det min fornemmelse, at politikerne har rykket sig. Så jeg tror på, det kan blive godt, siger Benny Nielsen og fortsætter:

- Når alt er ovre, tror jeg, at det nok skal falde godt ud. Man har da lov at håbe. Vi har hele tiden vidst, at der ville komme en afgift, i en eller anden form, for det er en idé man har diskuteret siden 2007. Det, jeg reagerede på, var, at man ikke var lydhør overfor brancheorganisationerne, og det er man nu.

Det hæsblæsende forløb har haft en anden konsekvens, som er ret skelsættende i en branche, hvor talrige brancheforeninger og aktører i det daglige er vant til at pleje hver deres agenda:

- Det er aldrig nogensinde sket før, at vores brancheorganisationer har været samlet på den måde. For første gang er transportbranchen lykkedes med at vise, at vi kan stå sammen, og det har gjort, at hele branchen er tændt af det her, påpeger Benny Nielsen.