Vognmand i oprør: Vi holder stille

MORS:- Er du tosset? Min telefon kimer og kimer konstant, siger Benny Nielsen.

Han er vognmand, virksomhedsejer, direktør og nu også arrangør af en stor demonstration, der involverer lastvogne fra hele Danmark - og ikke mindst deres ejere.

- Det er jo egentlig meget udansk, fortsætter han.

Benny Nielsen er indehaver af den store Fredsø Vognmandsforretning. Og han er så vred, at han ene mand står i spidsen for at arrangere en demonstration, der ikke blot handler om at være synlig.

Men også om at "nedlægge" arbejdet i et par dage omkring påske, 4. april, for så kan de lære det på Christiansborg.

- Vi forlænger påsken og kører ikke i et par dage. Vi lader det ikke gå ud over dyrene og andre livsvigtige transporter, men vi nedlægger arbejdet, forklarer Benny Nielsen.

Han opfordrer sine kollegaer til at være med - også i en stor demonstration med lastbiler foran Christiansborg tirsdag 4. april.

- Der samles vi i en fælles demonstration, siger Benny Nielsen.

Det hele bunder i et kommende lovforslag, der fremsættes her i foråret - om en km-afgift pålagt vognmandsbranchen.

En afgift, der pålægges pr. kørt kilometer.

Så skævt og uretfærdigt

Det er så skævt, så uretfærdigt og så tungt at arbejde med, at Benny Nielsen griber til stærkere midler end argumentets kraft.

- Det er jo helt håbløst, det her forslag, siger Benny Nielsen, der tidligere har stået frem for på det kraftigste at advare mod afgiften.

- Læg afgiften som en dieselafgift, foreslår han.

Benny Nielsen er ikke som sådan modstander af en klimaafgift, forklarer han.

- Det skal bare kunne lade sig gøre, for med en km-afgift bliver der så mange mellemregninger, at det kræver to-tre mand på kontoret ekstra, siger Benny Nielsen.

Vognmandsbranchen sender regningen videre til kunden.

- Skal vi så allesammen flytte

Men km-afgiften skal så regnes ud afhængig af, hvor mange kilometer, der er kørt for den enkelte kunde. Skal en vognmand fra kunde A til kunde B til kunde C mm - bliver udregningen indviklet, forklarer Benny Nielsen.

- Det er helt hen i vejret, siger han.

Afgiften rammer også Benny Nielsen hårdere end andre, fordi de måske bor mere centralt end han gør på Mors.

- Skal vi så allesammen flytte, spørger han.