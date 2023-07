Vognmand lider kæmpe tab: Formuen er væk

NØRRESUNDBY:Ordrebogen er der ikke noget i vejen med.

Omsætningen er steget med fem procent i 2022, og der kører konstant gule lastbiler ude på landevejene.

Men underskuddet er vokset til 19,6 millioner kroner.

Formuen er væk i en af de helt store nordjyske vognmandsforretninger med cirka 90 medarbejdere.

Et stort minus

Dermed har Aalborg Vognmandsforretning A/S - bedre kendt som Avas - tabt hele sin egenkapital, der i 2020 var på 26,9 millioner kroner. De penge er væk nu - og lidt til.

Egenkapitalen er på minus 7,4 millioner kroner.

Avas lagde ellers en finansieringsplan i december 2021, da det var tydeligt, at virksomheden var på vej med store tab.

Men det hjalp altså ikke i første omgang. Tværtimod. Nu er underskuddet blot steget, og egenkapitalen er i minus.

Det er der flere årsager til.

Tvivl om videre drift

I første omgang er der skabt tvivl om virksomhedens videre drift, som revisor påpeger det i regnskabet.

Selskabets kortsigtede likviditet er stram og væsentligt begrænset.

Først og fremmest tabte virksomheden otte millioner kroner på blot én kontrakt, som Avas lykkedes med at slippe ud af i 2022.

Men der var flere tabsgivende projekter. Sammenlagt har det kostet Avas 16 millioner kroner i 2021 på den konto. Tab, som virksomheden altså ikke har indhentet.

Samtidig har Avas, som led i 2021-planen, solgt materielle anlægsaktiver for 73 millioner kroner - og har afviklet selskabets leasingforpligtelse med i alt 57,9 millioner kroner.

En helt anden forventning

Virksomheden fik tilført otte millioner kroner i kapitalforhøjelse i 2022. Derefter blev direktør Jan Kjelgaard ene om at eje den store transportvirksomhed. Medejer Claus Myrrhøj Nielsen forlod virksomheden efter ti år.

Avas havde med 2021-planen dermed forventet et overskud før skat i 2022 på mellem 1,5 og 2 millioner kroner. Det fejlede.

Derfor blev der lagt en ny redningsplan med fokus på basisforretningen, som er vognmandskørsel.

Selskabets kreditgiver er derefter indstillet på at opretholde de nuværende kreditter. Samtidig konverteres en andel af den eksisterende kreditramme til et lån på 10 millioner kroner.

Men forudsætningen er, at aftalen med selskabets pengeinstitut holdes.

Et kalkuleret underskud

Avas skal dermed opfylde de opstillede budgetter og en forbedret likviditet for det kommende år.

Omkostningerne skal bringes ned.

De første fire måneder af 2023 har virksomheden fulgt budgettet med et kalkuleret underskud.

Forventningen er, at 2023 lander på et underskud før skat på 1 millioner kroner.

Det skyldes, at der er ordrer og en god efterspørgsel, samtidig med at omkostninger bringes ned i et forhold, der svarer til indtjeningen.

Mangler ressourcer

Og så er der en omstændighed mere, der også spiller ind.

Ledelsen pointerer i regnskabet, at der har været så stor fokus på løsninger, frasalg af anlægsaktiver samt afvikling af tabsgivende kontrakt, at det har trukket betydeligt på medarbejderne og ledelsen.

Det har blandt andet betydet, at der ikke har været de fornødne ressourcer, og det fornødne overblik, i Avas til at sikre en rentabel drift for 2022.

Sådan lyder en af forklaringerne i årsregnskabet, der netop er udkommet.

Ejer og direktør Jan Kjelgaard har ikke ønsket at udtale sig om regnskabet.