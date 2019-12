Vokseværk: Feriehytter i Skallerup har plads til 18 gæster

SKALLERUP:På Skallerup Seaside Resort har de første gæster netop taget tre store feriehuse på 247 kvadratmeter i brug. Husene, der kan rumme op til 18 gæster ad gangen, er allerede booket til langt ind i næste år.

Skallerup Seaside Resort er det første feriecenter i Danmark til at bygge feriehuse i den størrelsesorden. Men direktør Jørgen Høll forudser, at det er noget, vi kommer til at se mere til.

- Det rammer tidsånden på to væsentlige punkter: muligheden for at tilbringe tid sammen med familien og muligheden for at gøre det tæt på naturen, siger han.

Direktør Jørgen Høll forudser, at vi kommer til at se mere til store feriehuse.

I målgruppen finder man for eksempel bedsteforældre, der inviterer børn og børnebørn på et ferieophold som alternativ til en stor rund fødselsdag eller familiefest, og børnefamilier, der tager på tur sammen for at have mulighed for at se vennerne.

- Vi har set tendensen længe, og allerede inden åbningen har vi oplevet en fuldstændig overvældende interesse. Alle tre huse er allerede booket hver eneste weekend frem til uge 25 og også mange weekender helt hen i efteråret 2020. Det bekræfter os selvfølgelig i, at det er en ferieform, som virkelig mange gerne vil benytte sig af, bemærker Jørgen Høll.

Ifølge Anna Oosterhof, turismeudviklingschef i Hjørring Kommune, er der efterspørgsel på feriehuse i størrelse XL.

- Der er for få huse på markedet, som kan rumme store grupper, der rejser sammen. Samtidig peger det ind i den trend, at "tid til hinanden" i stigende grad opleves som en luksus, siger hun.

Skallerup Seaside Resort har eksisteret siden 1949 og har nu i alt 285 ferieboliger. Det ejes af en fond og har cirka 200 medarbejdere.