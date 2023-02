Vokseværk i el-branchen: Lokal virksomhed tæller nu 112 ansatte

THY-MORS: Nykøbing El-Service er med virkning fra årsskiftet blevet en del af Jysk Elteknik A/S. Virksomhedens 22 medarbejdere fortsætter i Jysk Elteknik, som herefter tæller 112 ansatte.

Opkøbet kommer efter de to firmaer gennem længere tid har samarbejdet om løsning af konkrete opgaver, fremgår det af en pressemeddelelse. Medarbejderne blev fredag morgen orienteret om opkøbet.

De to firmaer har forskellige kompetencer, men fælles værdier og tilgang til opgaverne, som sammenlagt giver kunderne høj faglighed og høj service, fortæller Jesper Overgaard, som er administrerende direktør i Jysk Elteknik.

Nykøbing El-Service har hidtil primært dækket Thy, Mors og Salling med særligt fokus på varmepumper, brand, sikring og døgnservice, men har desuden løst alle tænkelige opgaver inden for el. Firmaet har været det eneste på Mors og i Thy med egen certificering af hele spektret inden for ABA, ABV-T, AVA, AIA, ADK og TVO.

Nykøbing El-Service har desuden løst komplekse projekter for kunder i hele Jylland, hvor fokus har været at give kunden en total løsning på det el-tekniske.

Jysk Elteknik løser opgaver for kunder i stort set det samme geografiske område og har specialiseret sig inden for industri, automation og service.

Claus Martinussen, nu tidligere ejer af Nykøbing El-Service, fortsætter som daglig leder af Jysk Eltekniks afdeling i Nykøbing, men er fremover også afdelingsleder for brand og sikring i Jysk Elteknik.

- Begge firmaer har de seneste år oplevet fremgang takket være dygtige og engagerede medarbejdere. Det er dem, som udgør rygraden og sikrer kundernes tilfredshed. Derfor ser jeg frem til at komme mere væk fra det administrative og få bedre tid til kerneopgaverne som afdelingsleder; det vil sige være ude hos kunderne foruden at få bedre tid til at sikre det gode arbejdsmiljø for medarbejderne, siger Claus Martinussen.

Han kalder sig selv curlingchef.

- Det skal være nemt for medarbejderne at komme på arbejde, så de kan fokusere på dét, de er bedst til. Jeg kan lide at se folk vokse med opgaverne, siger Claus Martinussen.

Jesper Overgaard ser det nye samarbejde som en stor styrkelse af Jysk Elteknik.

- Vi tror på, at mennesker præsterer bedst, når der er høj arbejdsglæde og fællesskab. De værdier glæder vi os over, at vi deler med Claus, siger han.

Jysk Elteknik flytter sin nuværende afdeling i Frøslev til Nykøbing, hvor man overtager lejemålet efter Nykøbing El-Service. Jysk Elteknik har i forvejen afdelinger i Frøslev, Thisted, Hurup og Skive.