Strid med kunde tynger ellers flot regnskabsår

AALBORG:Trods en sund kerneforretning byder det seneste regnskabsår for Bladt Industries A/S i Aalborg på et underskud på 42 millioner kr.

Baggrunden for det store millionunderskud er en endnu uafklaret voldgiftssag, der belaster 2019-regnskabet med en ekstraordinær nedskrivning på 85 millioner kr.

2014-sag belaster regnskab Kilde: Cvr

Med henvisning til, at kerneforretningen er intakt, og at ordrebeholdningen er den største nogensinde, udtrykker ledelsen tilfredshed med udviklingen.

- Ser man bort fra nedskrivningen, er vi tilfredse med resultaterne i Bladts kerneforretning. Vi er en sund og kundeorienteret virksomhed, som udvikler sig i den rigtige retning, siger adm. direktør Klaus Steen Mortensen i en pressemeddelelse.

Verserende strid siden 2014

Voldgiftssagen udspringer af Bladt Industries leverance af 41 stålfundamenter til havmølleparken Baltic 2 i Østersøen i 2014, en ordre til angiveligt 1,2 milliarder kr.

Siden 2014 har der været en verserende strid mellem Aalborg-koncernen og kunden om størrelsen på den endelige regning.

Klaus Steen Mortensen fratræder efter tre år som administrerende direktør som følge af en kronisk, men ikke livstruende hjertelidelse.

Som en konsekvens af den regnskabsmæssige nedskrivning valgte Bladts ejere, kapitalfonden Nordic Capital, i 2019 at indskyde 150 mio. kr. i yderligere egenkapital for at polstre virksomheden og understøtte de fortsatte vækstplaner.

Marked i stor vækst

- Vi er meget tilfredse med, at vores ejere i 2019 viste os så stor tillid, at de har øget deres investeringer i Bladt. Det styrker vores soliditet og viser, at vores ejere tror fuldt og fast på virksomheden, siger Klaus Steen Mortensen, der påpeger, at det sikrer firmaets udvikling i et marked inden for offshore vind, hvor der er forventede vækstrater på 20 procent "så langt øjet rækker".

Flere og større projekter i kombination med leverancer af stål og komponenter betød, at Bladt øgede omsætningen med hele 49 procent i 2019. Samtidig steg antallet af ansatte med 220, så virksomheden ved udgangen af 2019 beskæftigede 495 fastansatte fuldtidsmedarbejdere.

Samtidig udtrykker virksomheden glæde over, at 2019 trods stor travlhed ikke bød på en eneste arbejdsulykke.

Direktør ramt af hjertelidelse

For Klaus Steen Mortensen er der i øvrigt tale om det sidste Bladt-regnskab fra hans hånd. Som følge af en kronisk, men ikke livstruende hjertelidelse har valgt at sige farvel til posten som adm. direktør, en post, han har betjent de seneste tre år. Helt forlader han dog ikke virksomheden, da han fremover vil være medlem af bestyrelsen.

Anders Søe-Jensen, der har erfaring med stålkonstruktioner til havs fra som offshore-chef Vestas og GE Offshore Wind, bliver ny administrerende er udnævnt som ny administrerende direktør for Bladt Industries.

Hans afløser som administrerende direktør bliver tidligere offshore-chef i Vestas og senest i GE Offshore Wind, Anders Søe-Jensen.

- Vi har under Klaus ledelse arbejdet på at udvikle og fremtidssikre virksomheden. Bladt har været igennem en spændende periode med mange forandringer. Selvom det til tider har været en hård øvelse, er det lykkedes ledelsen med Klaus i spidsen at skabe et vigtigt internationalt fokus og effektivisere virksomheden, siger bestyrelsesformand Bjarne Moltke Hansen, der ser Anders Søe-Jensen som rette person til at tage over.

En mere stabil virksomhed

Effektiviseringerne har blandt andet handlet om at forenkle og stabilisere virksomheden, der i en årrække var præget af meget store udsving i bemanding og deraf følgende ineffektive arbejdsgange.

- Mit vigtigste fokus har været at skabe en langt mere effektiv, forudsigelig og stabil virksomhed, som kan konkurrere uden støtte. Det er vi lykkedes godt med, siger den afgående direktør.

Som eksempel på, at virksomheden står stærkt, også globalt, nævner Klaus Steen Mortensen, at Bladt i 2019 tegnede kontrakt på to substations, der skal produceres i Danmark og sejles til USA.

- At vi kan producere herhjemme og derefter sejle færdige komponenter til USA viser, at vi er konkurrencedygtige og står stærkt i forhold til det voksende marked,” siger Klaus Steen Mortensen.