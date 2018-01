Voldsom lånelyst hos boligejerne

KØBENHAVN: Der er masser af lånelyst blandt de danske boligejere.

Nye tal fra Finans Danmark viser nemlig, at de danske boligejere i 2017 har optaget yderligere realkreditlån for 48 milliarder kroner. Det svarer til en stigning på 3,2 procent fra året før.

Stigningen i boligejernes realkreditlån i 2017 er den højeste i mange år, siger Lise Nytoft Bergmann, der er chefanalytiker hos Nordea.

Især de afdragsfrie lån har kronede dage.

- Det er ni og et halvt år siden, at andelen af afdragsfrie lån var lige så høj, som den er i dag. Udviklingen skal blandt andet forklares med de lave renter, der gør det nemmere at komme i gang med afdragene, siger hun.

Hun påpeger på samme tid, at mange af de første afdragsfrie lån nu udløber.

- Tal fra Nordea Kredit viser, at cirka to ud af tre af alle boligejere, der oplever, at afdragsfriheden udløber, vælger at gå i gang med at afdrage. Det er langt mere, end man turde håbe på, da de afdragsfrie lån blev introduceret, siger hun.

Stigningen i realkreditlån skyldes ifølge chefanalytiker Jeppe Borre fra Totalkredit flere ting.

- Det skyldes blandt andet, at boligpriserne på det overordnede plan er steget, som alt andet lige kræver et større lån, når der skal købes bolig. Samtidig var aktiviteten på boligmarkedet ligeledes høj i 2017, skriver han i en mail.

Da 2017 sluttede, havde danske boligejere realkreditlån med variabel rente kombineret med afdragsfrihed for 570 milliarder kroner, viser tallene fra Finans Danmark.

Det svarer til 36,6 procent af de samlede udlån til boligejerne. I 2017 faldt den andel med knap to procentpoint.

En variabel rente er en rente, der stiger og falder med den generelle markedsrentes udvikling.

