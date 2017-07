Volvo vil kun lave el- og hybridbiler

STOCKHOLM: Danskerne kan roligt fortsætte med at købe biler hos Volvo, selv om firmaet snart skifter til kun at lave el- og hybridbiler.

Man kan nemlig sagtens komme rundt i Danmark uden at have en forbrændingsmotor i bilen. Det siger Torben Arent, som er redaktør på FDM’s magasin Motor.

- Med hensyn til at lade bilen op er vi forholdsvist godt gående i Danmark. Der er et nogenlunde landsdækkende net af hurtigladere, siger han.

- I byerne findes der også et ret fornuftigt udbygget net af ladesteder. Det er nok sværest at finde et sted tæt ved ens bolig at lade op om natten, hvis man bor i en lejlighed.

Begynder allerede i 2019

Volvo meddelte onsdag, at man fra 2019 vil begynde at udfase bilmodeller, der kun kører på benzin eller diesel.

I stedet vil firmaet sætte elektriske eller delvist elektriske motorer i bilerne. Og med den sidste type biler vil det ikke være noget problem at komme rundt i hele Danmark, fortæller Torben Arent.

Køber man en ren elbil, kræver det dog en del planlægning at besøge familien i den anden ende af landet.

- Man skal i hvert fald sørge for, at den er ladet op hjemmefra, siger han.

- Og så skal man nok lige sætte 45 minutter af til en frokostpause, for man kan ikke køre 130 kilometer i time på motorvejen uden ret hurtigt at skifte batteri.

/ritzau/