Vrede fiskere indtager Aalborg Havn: - Nu er det nok!

AALBORG:"Nu er nok nok! Nej tak til kameraovervågning".

Sådan stod det på et protestbannere hængt op på en af de fiskekuttere, som tidlig fredag morgen lagde til kaj ved Aalborg Havn ud for Utzon Center og Musikkens Hus.

På kajen stod en fisker med et skilt: "Vi er fiskere - ikke kriminelle".

Op mod 40 fiskekuttere deltager i protestaktion, for nye regler om kameraovervågning på kutterne har for alvor vakt fiskernes vrede.

- Gennem de seneste år er vi blevet pålagt den ene regel efter den anden. Vi har tilpasset os de skiftende kvotegrundlag, og arbejdet videre under arbejdsforhold, der bliver besværliggjort fra år til år. Men med udsigten til, at vi skal overvåges med kamera, har vi nået grænsen for, hvad vi kan og vil finde os i. Vi har fået nok, udtaler fisker Thomas Christiansen i en pressemeddelelse.

Fredag formiddag samles landets fiskere i Aalborg Kongres & Kultur Center til et stormøde arrangeret af Danmarks Fiskeriforening. Her er det helt store emne de nye regler for kameraovervågning på skibe i Kattegat. Fiskeriminister Mogens Jensen og Folketingets fødevarevareudvalg er inviteret med til mødet.

- Vi håber, at fiskeriminister Mogens Jensen vil lytte til fornuft. Fiskeriet har fået nok! Nok af den konstante mistænkeliggørelse af vores erhverv. Nok af politikere, der lover guld og grønne skove. Nok af konstante beskyldninger om snyd. Og nok af embedsmænd og politikere, der uden at lytte til fiskeriet, træffer afgørelser, der påvirker fiskernes hverdag og deres lyst til at passe deres arbejde, siger Thomas Christiansen, der er talsmand for de fiskere, der deltager i sejladsen gennem Limfjorden til Aalborg.

Derfor er der kameraer på bådene Til efteråret begynder man at installere kameraer på danske fartøjer, der fisker i Kattegat. I løbet af 2021 skal alle de berørte både have installeret kameraer. Ordningen gælder kun danske fiskere og er en del af et kompromis, som fiskeriminister Mogens Jensen (S) forhandlede sig frem til på et ministerrådsmøde i EU i december. Baggrunden er, at torskebestanden i Kattegat er hårdt presset, og der var lagt op til totalt stop for fiskeri af torsk i Kattegat. Det ville blandt andet ramme mange jomfruhummerfiskere på Læsø, som er afhængige af en bifangstkvote på torsk. Den "elektroniske monitorering" på danske kuttere i Kattegat var ifølge Mogens Jensen en del af kompromiset, som sikrede en bifangstkvote af torsk i Kattegat. Mogens Jensen har også i NORDJYSKE anført, at Danmark har de fleste fiskekvoter i Kattegat, og mens svenske og tyske fiskere godt nok slipper for kameraovervågning, pålægges de til gengæld at indkøbe særlige selektive fangstredskaber.